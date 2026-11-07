TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:11

Avrasya OSB ve Yalova OSB’den Ankara’da iki stratejik proje için önemli temaslar!

Dere ıslahı projeleri ve “Aile Dostu Sanayi” vizyonu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sunuldu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Avrasya OSB ve Yalova OSB’den Ankara’da iki stratejik proje için önemli temaslar!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:11

Avrasya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Yalova’nın sanayi altyapısını güçlendirmek ve çalışanların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla ortaklaşa geliştirdikleri stratejik projeler kapsamında ’da önemli temaslarda bulundu.

Avrasya OSB ve Yalova OSB’den Ankara’da iki stratejik proje için önemli temaslar!

Gerçekleştirilen Bakanlık ziyaretlerinde, sanayi bölgelerinin altyapı güvenliğini artırmaya yönelik dere ıslahı çalışmaları ile çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen “Aile Dostu Sanayi” vizyonu ele alındı.

SANAYİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK ORTAK DERE ISLAHI PROJELERİ

Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı oldu. Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa geliştirdiği dere ıslahı projeleri değerlendirilerek yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Söz konusu projelerle, sanayi bölgelerinde taşkın risklerinin azaltılması, mevcut ve planlanan yatırımların korunması, altyapı güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir sanayi gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. İki organize sanayi bölgesinin ortak hareket ederek geliştirdiği çalışmaların, yalnızca sanayi alanlarına değil, Yalova’nın genel altyapısına ve bölgesel kalkınmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

“AİLE DOSTU SANAYİ” VİZYONU BAKANLIK GÜNDEMİNDE

Ankara temaslarının ikinci durağında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelindi. Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB tarafından “Aile Dostu Sanayi” anlayışıyla geliştirilen projeler Bakan Göktaş’a aktarılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Sanayi bölgelerinin yalnızca üretim ve istihdam merkezleri değil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini destekleyen sosyal yaşam alanları olarak geliştirilmesini esas alan bu vizyonla, üretim hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor. İki OSB’nin ortak yaklaşımıyla şekillenen çalışmaların, çalışan odaklı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir bir sanayi modelinin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Avrasya OSB ve Yalova OSB’den Ankara’da iki stratejik proje için önemli temaslar!

HÜSEYİN ÇELİK: “SANAYİYİ YALNIZCA ÜRETİM VE YATIRIMLA SINIRLI GÖRMÜYORUZ”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrasya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, Yalova’nın sanayi geleceğinin güçlü altyapı, sosyal gelişim ve kurumlar arası iş birliğiyle şekilleneceğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Bizler sanayiyi yalnızca üretim ve yatırımla sınırlı görmüyoruz. Güçlü altyapısı, güvenli üretim alanları ve çalışanlarının aile yaşamını destekleyen sosyal projeleriyle Yalova’mıza örnek bir sanayi ekosistemi kazandırmayı hedefliyoruz. Avrasya OSB ve Yalova OSB olarak ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Sayın Valimizin, Yalova’mızın kıymetli milletvekillerinin, kamu kurumlarımızın ve şehrimizin tüm paydaşlarının destekleriyle, inşallah Yalova’mıza yakışır bu projeleri kamu-sanayi iş birliğiyle hayata geçireceğiz.”

Başkan Çelik, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’ya teşekkür etti.

DİRENÇ ÖZDEMİR: “ORTAK AKILLA YALOVA’NIN SANAYİ GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, gerçekleştirilen temasların Yalova’nın sanayi geleceği açısından önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yalova’mızın sanayi altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak adına Avrasya OSB ile önemli projeler yürütüyoruz. Dere ıslahı çalışmalarından çalışanlarımızın aile yaşamını destekleyecek sosyal projelere kadar uzanan bu iş birliğini, şehrimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle Yalova’mızın üretim gücünü ve yaşam kalitesini birlikte yükseltmeyi hedefliyoruz.”

ORTAK AKIL, GÜÇLÜ ALTYAPI VE İNSAN ODAKLI SANAYİ

Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, Yalova’nın sanayi geleceğine yönelik güçlü bir iş birliği anlayışını ortaya koyuyor.
Altyapı güvenliğini artıran yatırımlarla çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen sosyal projelerin birlikte ele alınması, Yalova’da üretim, istihdam ve insan odaklı gelişimi bütünleştiren sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İki organize sanayi bölgesi, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleri ve ortak projelerle Yalova’nın sanayi potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AVRASYA OSB HAKKINDA

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Avrasya Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapısı, planlı sanayileşme anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla Türkiye’nin önemli üretim ve yatırım merkezlerinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik sanayi alanı ve 200 fabrikaya ulaşma vizyonuyla gelişimini sürdüren Avrasya OSB; yüksek katma değerli üretimi, teknoloji odaklı yatırımları, çevreye duyarlı sanayileşmeyi ve nitelikli istihdamı öncelikleri arasında konumlandırmaktadır.

Sanayileşmeyi yalnızca ekonomik büyüme olarak değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Avrasya OSB; çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı, mesleki eğitimi desteklemeyi ve kamu-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen projeler geliştirmektedir. Güçlü altyapısı, yatırımcı odaklı yaklaşımı ve insanı merkeze alan sanayi vizyonuyla Avrasya OSB, Yalova’nın üretim gücüne ve Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi geleceğine kalıcı değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki şahıs, 17 yaşındaki arkadaşını ormana çağırıp öldürdü: Cinayetin ardından yaptığı şey kan dondurdu
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde 25, 27, 30 ve 33,7'lik zam senaryosuna göre yeni maaş ne kadar olacak?
Borç takibinde Yargıtay’dan emsal karar: Whatsapp mesajları ihtar kabul edildi
ETİKETLER
#ankara
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Avrasya Organize Sanayi Bölgesi
#Yalova Organize Sanayi Bölgesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.