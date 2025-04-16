Azka Otel'in kurucusu Aziz Kaya vefat etti! İş adamı Bülent Kaya'nın babasıydı

İş adamı Bülent Kaya'nın babası Aziz Kaya hayatını kaybetti. Aziz Kaya'nın cenazesi, yarın ikindi vakti Bodrum'da bulunan Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İŞ ADAMI BÜLENT KAYA'NIN BABASI AZİZ KAYA VEFAT ETTİ

Uzun yıllar İstanbul'da müteahhitlik yapan ve Bodrum turizmine önemli katkılarda bulunan Aziz Kaya, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Üç gündür yoğun bakımda olan Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olan Aziz Kaya'nın vefatı, başta Kaya ailesi olmak üzere iş, sanat ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.