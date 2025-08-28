Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik üretiminde rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırıldığını duyurdu.

Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik üretiminde rekor kırdık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
11:42
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
11:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; temmuzda üretimi anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılama noktasında başarılı bir sınav verdi. Temmuz ayında toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıktı. Bu değer, şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim değeri olarak dikkat çekti. Günlük bazda elektrik üretimi de temmuz ayı içerisinde zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 megavat saat ile kırdı.

Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik üretiminde rekor kırdık

“HEM GÜNLÜK HEM DE AYLIK BAZDA REKOR KIRDIK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavat saat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

