Bakan Bayraktar: 'Enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştireceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore temasları kapsamında iki ülke arasında nükleer enerji, temiz enerji teknolojileri, nadir toprak elementleri ve madencilik alanlarında iş birliğini içeren üç ayrı mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Anlaşmalarla birlikte nükleer güç projelerinin finansmanından teknoloji transferine kadar geniş bir çerçevede stratejik ortaklık kuruldu.

ÜÇ AYRI ALANDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından liderlerin huzurunda imzalanan anlaşmalar ve içerikleri şu şekilde biçimlendi:

Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı: Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı ile imzalandı. Temiz enerji politikaları, karbon emisyonu azaltımı, nükleer santral inşa projeleri, yenilenebilir enerji, hidrojen, enerji verimliliği ve akıllı şebekeler alanlarında ortak çalışmaları kapsıyor.

Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı: Ticaret, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imza altına alındı. Nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve mıknatıslar başta olmak üzere söz konusu madenlerin tespiti, işlenmesi, rafine edilmesi, geri dönüştürülmesi ve ortak Ar-Ge projeleri yürütülmesini amaçlıyor.

Nükleer Güç Projesi Finansmanı İşbirliği Mutabakat Zaptı: TÜNAŞ ile KEXIM arasında imzalandı. TÜNAŞ marifetiyle Türkiye'de geliştirilecek nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman çözümlerinin değerlendirilmesi ve finansal modelleme konularında çalışma çerçevesi sunuyor.

TÜRKİYE-KORE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ FORUMU KURULUYOR

İmzalanan mutabakat zabıtlarının sahadaki uygulamalarını doğrudan takip etmek ve sürdürülebilir bir diyalog zemini kurmak amacıyla "Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" oluşturulacak.

Yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Kore'de toplanacak olan forum; nükleer santral yatırımları, teknoloji entegrasyonu, finansman modelleri ve ortak girişim fırsatlarının masaya yatırılacağı en üst düzey yürütücü mekanizma olarak görev yapacak.

MADENCİLİKTE YAPAY ZEKÂ VE OTONOM DÖNEMİ

Doğal kaynaklar ve madencilik alanındaki anlaşma kapsamında iki ülke, kritik minerallerin çıkarılması ve işlenmesinin yanı sıra otonom madencilik, yapay zekâ entegrasyonu ve çevre dostu madencilik uygulamalarında tecrübe paylaşımında bulunacak.

Bakan Bayraktar, anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kaynak potansiyelinin yüksek katma değerli üretimle buluşturulacağını vurguladı.

KEPCO VE JS LINK İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Seul temasları çerçevesinde Bakan Alparslan Bayraktar, Güney Kore’nin en büyük kamu elektrik dağıtım şirketi KEPCO’nun üst düzey yöneticileri ve kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link yönetimi ile ayrı ayrı bir araya gelerek yatırım, teknoloji entegrasyonu ve ortaklık fırsatlarını ele aldı.