Bakan Bayraktar: 'Enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştireceğiz'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore temasları kapsamında iki ülke arasında nükleer enerji, temiz enerji teknolojileri, nadir toprak elementleri ve madencilik alanlarında iş birliğini içeren üç ayrı mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Anlaşmalarla birlikte nükleer güç projelerinin finansmanından teknoloji transferine kadar geniş bir çerçevede stratejik ortaklık kuruldu.
Görüşmelerin ardından liderlerin huzurunda imzalanan anlaşmalar ve içerikleri şu şekilde biçimlendi:
İmzalanan mutabakat zabıtlarının sahadaki uygulamalarını doğrudan takip etmek ve sürdürülebilir bir diyalog zemini kurmak amacıyla "Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" oluşturulacak.
Yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Kore'de toplanacak olan forum; nükleer santral yatırımları, teknoloji entegrasyonu, finansman modelleri ve ortak girişim fırsatlarının masaya yatırılacağı en üst düzey yürütücü mekanizma olarak görev yapacak.
Doğal kaynaklar ve madencilik alanındaki anlaşma kapsamında iki ülke, kritik minerallerin çıkarılması ve işlenmesinin yanı sıra otonom madencilik, yapay zekâ entegrasyonu ve çevre dostu madencilik uygulamalarında tecrübe paylaşımında bulunacak.
Bakan Bayraktar, anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kaynak potansiyelinin yüksek katma değerli üretimle buluşturulacağını vurguladı.
Seul temasları çerçevesinde Bakan Alparslan Bayraktar, Güney Kore’nin en büyük kamu elektrik dağıtım şirketi KEPCO’nun üst düzey yöneticileri ve kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link yönetimi ile ayrı ayrı bir araya gelerek yatırım, teknoloji entegrasyonu ve ortaklık fırsatlarını ele aldı.