Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu. Yaş şartına göre 250 bin TL’ye varan sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanında bugüne kadar aktarılan toplam kaynak ise 22,8 milyar lirayı aştı.

238 BİNİ AŞKIN GENÇ FAYDALANDI: BAŞVURU SAYISI 315 BİNE DAYANDI

Yeni yuva kuracak gençlerin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu’na ilginin her geçen gün arttığını belirten Bakan Göktaş, Türkiye genelindeki son rakamları paylaştı:

"2024 yılında pilot illerde başlattığımız ve 2025’te tüm Türkiye’ye yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’ya ulaştı. Ekim ayında 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 238 bin 448 gencimize toplam 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk."

KREDİDE 250 BİN TL LİMİTİ VE GELİR KAZANCI ESNETİLDİ

Gençlerin fon imkanlarından daha geniş kapsamda yararlanabilmesi için başvuru ve gelir şartlarında düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Göktaş, güncel kredi imkanlarını şöyle özetledi:

Yaş Gruplarına Göre Kredi Miktarı: Çiftlerin ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin TL , 26-29 yaş aralığında olmaları halinde ise 200 bin TL sıfır faizli kredi veriliyor.

Çiftlerin ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda , 26-29 yaş aralığında olmaları halinde ise sıfır faizli kredi veriliyor. Geri Ödeme Şartları: Destek, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olarak sunuluyor.

Destek, olarak sunuluyor. Gelir Şartında Esnetme: Fona başvuru için aranan son 6 aylık gelir kriteri, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarılarak daha fazla çiftin yararlanması sağlandı.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE BORÇ SİLME VE HİBE MÜJDESİ

Kredi desteğini alan ve 48 aylık süreçte çocuk sahibi olan genç çiftler için çok özel hibe mekanizmalarının işletildiğini belirten Bakan Göktaş, projenin en sevindirici sonucunu şu sözlerle aktardı:

"İlk çocuk sahibi olan çiftlerimizin geri ödemelerinin 12 aylık taksitini hibe ediyor, kalan borçlarını ise 12 ay erteliyoruz. Vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde ise kalan borcun tamamını hibe ederek siliyoruz. Bugüne kadar 23 bin 110 çiftimiz tek çocuk hibe ve erteleme hakkından, 528 çiftimiz ise ikinci çocuk ile borcun tamamının silinmesi imkanından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 23 bin 638 çiftimizin tam 24 bin 176 bebeği dünyaya geldi."

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden sağlanan gelirlerle finanse edilen fondan yararlanmak isteyen genç çiftler, başvurularını e-Devlet Kapısı veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Maddi desteğin yanı sıra evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle bugüne kadar 271 bin 118 genç geleceğe hazırlandı.