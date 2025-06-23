Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği; daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için; katılımcı, çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:36

Memur-Sen tarafından, kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle ‘Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’ Programı düzenlendi. ATO Congresium ev sahipliğinde yapılan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve ‘Hak Emek Adalet’ sloganıyla gerçekleşti.


Burada bir konuşma gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen’in sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını geliştirmekle kalmadığını aynı zamanda dünyada mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Memur-Sen, aynı zamanda; emperyalist ülkelerin güdümünde yürüyen uluslararası sendikal hareketlere karşı, uluslararası dünya emekçilerinin ve mazlumların sesi olacak, uluslararası sendikalar kuran bir fikir sendikasıdır" diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek

SENDİKALARDA EŞGÜDÜMLÜ ADIMLAR

Işıkhan, çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak arzusunun Türkiye’nin birliği, dirliği, Türk milletimizin huzur ve refahı olduğunu işaret ederek, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin güçlenmesi, ekonomimizin büyümesi, insanımızın gelecek kaygısı yaşamadan iş-güç sahibi olması ve refahımızın yükseltilmesi için hep birlikte çalışıyor, mevcut sorunlarımıza da kalıcı çözümler üretiyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; hükümet olarak, sosyal diyalog anlayışıyla; sendikalarımızla birlikte ‘eşgüdüm’ halinde yapıyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan, sendikalarımızın büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek oluyoruz. Toplu sözleşmeler aracılığıyla; Kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini ve sunulmasını sağlayan fedakâr kamu görevlilerimizin; mali ve özlük haklarını, günün şartlarını dikkate alarak, sürekli geliştiriyoruz."

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek


"HERKESİN KENDİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLDİĞİ BİR VE ÇALIŞMA HAYATINA SAHİBİZ"

Türkiye’nin geçmişte milletin, emeğinin hakkını arama özgürlüğünün olmadığı dönemlerden geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Hamdolsun ki uğruna çok bedeller ödenen emek mücadelesi ve sendikal faaliyetler; Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyasi reformlar ve Memur-Sen gibi bu toprakların değerlerine sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarımız sayesinde, ülkemiz, bu vesayet zincirlerinden kurtulmayı başarmıştır. Bugün herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve kendine yer bulabildiği; daha adil, daha müreffeh bir sistemin inşası için; katılımcı, çok sesli bir sendikal yapıya ve çalışma hayatına sahibiz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek


Jeo-politik konumu nedeniyle Türkiye’nin adeta bir ateş çemberinden geçtiğinin altını çizen Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, "Tam bağımsızlık yolunda; yüzyıllık planlar yapan güçlü Türkiye’nin Lideri olarak, çalışma hayatı başta olmak üzere bugüne kadar, ülkemizi ilgilendiren dahili ve harici her konuda atmış olduğunuz kararlı adımlar, ortaya koymuş olduğunuz vizyon ve sarsılmaz irade için şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü biliyoruz ki; zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside; milletimizin onurunu ve ülkemizin bağımsızlığını koruma davasıdır. Bizler de sendikalarımız, kamu görevlilerimiz, işçilerimiz, işverenlerimiz, emeklilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, bu ahde vefa duygusuyla Türkiye Yüzyılı hedefimize yürürken, aynı çalışma azmini ve aynı fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek


Memur-Sen’in de kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Işıkhan, "Memur-Sen gibi, toplumun vicdanını temsil eden; yüz akı sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Türkiye Yüzyılı’nın kaçınılmaz olacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin bu kutlu yolculuğunda, kıymetli yol arkadaşlıkları için Memur-Sen ailesine ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılı sendikaların katkısıyla inşa edilecek


Program, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla devam etti. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon üyeleri katılım sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?
Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama
ETİKETLER
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Genel-İş Sendikası
#Hizmet-İş Sendikası
#memursen
#memur sen
#memur sen sendikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.