Bakan Kacır açıkladı: Antalya'ya güçlü yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da dört yatırım konusunda devlet desteği verileceğini açıkladı. Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında, şehirlerin potansiyelini en üst düzeye taşımayı ve kalkınma süreçlerini tüm imkânlarla desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'ya yönelik belirlenen dört öncelikli alandaki yatırımlara kapsamlı teşvikler sunulacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak" ifadelerine yer verdi.

Sporcu sağlığı, tıbbi ve aromatik bitkiler, sera atıklarının değerlendirilmesi ve mikroalg tabanlı Omega-3 üretimi gibi alanlara odaklanan projelerle kentin ekonomik potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak" dedi. Teşvik paketi kapsamında; yüzde 50 vergi indirimi, yatırım tutarının yüzde 15'i oranında ve 240 milyon TL'ye kadar makine desteği ya da yatırım tutarının yüzde 20'sine kadar ve yine 240 milyon TL'ye kadar faiz veya kâr payı desteği sunulacak. Ayrıca KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği de verilecek.

https://x.com/mfatihkacir/status/1944319062064103534