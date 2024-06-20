Bakan Mehmet Şimşek enflasyon hedefini Londra'da açıkladı! 2025'te 10'lu rakamlara düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da konuştu. Enflasyonda düşüş için tarih verdi. Şimşek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere düşmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
Bakan Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılara bir araya geldi.
Şimşek, yaptığı açıklamada enflasyonun 2025'te 10'lu rakamlarda olmasının muhtemel olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonda tek hane için tarih verdi
MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Bakan Mehmet Şimşek'in Londra temasları sürüyor.
Yurt dışındaki yatırımcı toplantılarında konuşan Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı.
Şimşek, dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlattı.
Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Bakan Şimşek, "Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek, korumacı eğilimler güçlü kalmaya devam ederse küreselleşmeden uzaklaşmanın eşiğinde olduğumuzu aktardı.
Şimşek, "Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz." dedi.
Şimşek, JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.