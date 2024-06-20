Skandal iddiaların ardı arkası kesilmemişti! Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı konuştu: Beni halen tehdit ediyor

20 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:20

2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Ş.L.'yi, ilişkilerine ait videoları silmesi için tehdit eden Adana Adliyesinde görevli hakim Gül A. hakkında başlatılan soruşturmada şaşırtıcı gerçekler gün yüzüne çıkmıştı. Kadın hakim ile yaklaşık 5 yıl yasak aşk yaşayan Server Leventoğlu, bu süre zarfında cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

SAVCILIĞA VERİRİM DEYİNCE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Leventoğlu, ayrılmak istedi. Leventoğlu, hakimi telefonla arayıp 5 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başladı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Bir iş yerine giden Leventoğlu'nu karşılayan iki kişi, "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

500 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Server Leventoğlu'nun şikayeti üzerine HSK 1. Dairesi tarafından hakim hakkında soruşturma izni verildi. Hakimin, Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde 'akaryakıt kaçakçılığı' iddiasıyla yargılanan bir sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi. Hakimin, Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek 500 milyon lirayı elden aldığı, ancak o duruşmada karar çıkmayıp sonraki duruşmada başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkumiyet mütalaasında bulunmasıyla sanığın ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın hakime hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU ALMIŞ

Ayrıca hakimin bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği, bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

KADIN HAKİM İHRAÇ EDİLDİ

Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir."

"EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı iş adamı Server Leventoğlu, "Beni güçlü görüp benimle yakınlaştı. Benimle yemek yeme teklifinde bulundu. Yemekten sonra ağlamaya başladı. Sonra ilişkimiz başladı. 4-5 sene sürdü ilişkimiz. İlk başta ben evli olduğunu bilmiyordum ama sonra kocası olduğunu öğrendim. Benden sürekli yardım istedi" diye konuştu.

"BÖYLE BİR İLİŞKİYİ HAZMEDEMEDİM"

Kendisine hakim tarafından tuzaklar kurulduğunu öne süren Leventoğlu, "Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" dedi.