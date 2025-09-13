Menü Kapat
 | Banu İriç

Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı

Die Hard filmlerinin efsane oyuncusu Bruce Willis’i demansa sürükleyen süreç ortaya çıktı. Eşi ünlü filmin çekimlerinde anladığı ilk belirtileri ilk kez anlattı.

Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 18:42

Bruce Wills'in eşi Emma Heming Willis, ünlü oyuncunun belirtilerinin nasıl başladığını anlattı. Eşini bu sürece sürükleyen hastalık zincirinin Die Hard filmindeki olayla tetiklendiğini ifade etti.

Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı

İLK ÖNCE İŞİTME KAYBI BAŞLADI

Emma Heming Willis, 2023’te frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmadan önce, ve iletişim sorunları yaşadığını belirtti. Emma, o dönem yaşadıklarını, “Konuşmalarımız farklılaşmıştı. Bağımız kopuyordu. Nedenini anlayamıyordum.” sözleriyle anlattı.

Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı

"SİLAH SAHNESİNDE KULAK KORUYUCU VERİLMEDİ İŞİTME KAYBI BAŞLADI"

Willis’in işitme sorunlarını uzun süre hastalıkla bağdaştırmadığını söyleyen Emma, bunun sebebini ise kocasının en ünlü filmiyle ilişkilendirdi: “Die Hard çekimlerinde masanın altından defalarca silah ateşlemişti. Kulak koruyucu verilmemişti. İşitme kaybını buna bağladım.” Willis’in bir kulağında ciddi oranda işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Ancak zamanla yaşanan iletişim problemleri, sıradan bir işitme kaybından daha fazlasına işaret etti.
Emma, Willis’in yemeklerinde dalıp gitmeye başladığını, çocuklarının sohbetlerine katılmadığını fark ettiğini anlattı.

Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı

"DOKTORA GİDİP, 'BURADA BİR SORUN VAR' DEDİM"


Eşiyle olan bağında “bir şeylerin çok farklı” hissettirdiğini söyleyen Emma, sonunda doktora başvurduklarını, “İçgüdülerime güvendim. Onu en iyi ben tanıyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve doktora gidip ‘Beni dinlemeniz lazım, burada bir sorun var’ dedim.” sözleriyle anlattı.
Bruce Willis’in 2023’te FTD teşhisi almasının ardından aile, oyuncuya özel bakım düzenine geçti. Bugün Emma, diğer bakıcılara da sesleniyor: “Sevdiğiniz kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve sesinizi doktora duyurun.”

