Bruce Willis'i demansa sürükleyen film! Eşi ilk belirtiyi fark ettiği anı anlattı

Bruce Wills'in eşi Emma Heming Willis, ünlü oyuncunun demans belirtilerinin nasıl başladığını anlattı. Eşini bu sürece sürükleyen hastalık zincirinin Die Hard filmindeki olayla tetiklendiğini ifade etti.

İLK ÖNCE İŞİTME KAYBI BAŞLADI



Emma Heming Willis, 2023’te frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulmadan önce, işitme kaybı ve iletişim sorunları yaşadığını belirtti. Emma, o dönem yaşadıklarını, “Konuşmalarımız farklılaşmıştı. Bağımız kopuyordu. Nedenini anlayamıyordum.” sözleriyle anlattı.

"SİLAH SAHNESİNDE KULAK KORUYUCU VERİLMEDİ İŞİTME KAYBI BAŞLADI"

Willis’in işitme sorunlarını uzun süre hastalıkla bağdaştırmadığını söyleyen Emma, bunun sebebini ise kocasının en ünlü filmiyle ilişkilendirdi: “Die Hard çekimlerinde masanın altından defalarca silah ateşlemişti. Kulak koruyucu verilmemişti. İşitme kaybını buna bağladım.” Willis’in bir kulağında ciddi oranda işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. Ancak zamanla yaşanan iletişim problemleri, sıradan bir işitme kaybından daha fazlasına işaret etti.

Emma, Willis’in aile yemeklerinde dalıp gitmeye başladığını, çocuklarının sohbetlerine katılmadığını fark ettiğini anlattı.

"DOKTORA GİDİP, 'BURADA BİR SORUN VAR' DEDİM"



Eşiyle olan bağında “bir şeylerin çok farklı” hissettirdiğini söyleyen Emma, sonunda doktora başvurduklarını, “İçgüdülerime güvendim. Onu en iyi ben tanıyordum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve doktora gidip ‘Beni dinlemeniz lazım, burada bir sorun var’ dedim.” sözleriyle anlattı.

Bruce Willis’in 2023’te FTD teşhisi almasının ardından aile, oyuncuya özel bakım düzenine geçti. Bugün Emma, diğer bakıcılara da sesleniyor: “Sevdiğiniz kişiyi en iyi siz tanıyorsunuz. İçgüdülerinize güvenin ve sesinizi doktora duyurun.”