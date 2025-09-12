Menü Kapat
25°
 Murat Makas

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 9. toplantısı sona erdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 9'uncu toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlendi.

Komisyonun 8'inci toplantısında Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun dinlenildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

İSRAİL KONUSU ELE ALINMIŞTI

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında, son günlerde Katar, Tunus, Suriye ve Yemen'e saldıran İsrail'in bölgedeki artan saldırgan tutumlarına işaret ederek, Netanyahu ve çetesinin bu saldırganlığının bölge ülkeleri için uyarı sinyallerini de ortaya koyduğunu ve herkesi alarma geçirmesi gerektiğini vurgulamıştır. İsrail'in bu saldırılarla, 'istediğim ülkede, istediğim insanı öldürebilirim' mesajını verdiğini, ülkelerin egemenlik haklarını tanımadığını, ABD üslerinin bölge halklarını ve ülkelerini koruyamayacağını gösterdiğini belirten TBMM Başkanımız, komisyonun yapmış olduğu görevin ne kadar hayati ve ne kadar önemli olduğunun İsrail'in bölgedeki son saldırganlıklarıyla bir kez daha ortaya çıktığının altını çizmiştir.

TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarının herkesi güçlü bir uyanışa sevk etmesi gerektiğini belirterek, bu çerçevede komisyonun yüklendiği görevin son derece önemli ve tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etmiştir. TBMM Başkanımız, ayrıca bölerek, parçalayarak, terör örgütleri ve vekil güçleri vasıtasıyla Orta Doğu halklarının içine nifak sokarak, bölgeyi karıştırarak yoluna devam eden, teopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı, bölge halklarının birlik ve beraberliğini ortaya koyması gerektiğini vurgulamıştır. Milli dayanışmayı artırarak, kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymanın, Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmanın ve buna destek olmanın komisyonun başlıca hedefi olduğunu ve bu çerçevede büyük mesafe de alındığını belirten TBMM Başkanımız, en kısa zamanda silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi ve bölgeyi inşa etme temennisini dile getirmiştir."

