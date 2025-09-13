Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Herkesin hayranlıkla gezdiği yer: Hattuşa! Kazı çalışmaları yerinde incelendi

Hattuşa'nın gizemli geçmişi Çorum Valisi Ali Çalgan'ın Boğazkale ziyaretinde yeniden aydınlatıldı. Tarihin kalbindeki bu özel coğrafyada devam eden arkeolojik kazılar, Hititlerin görkemli başkentini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 20:01

Valisi Ali Çalgan, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ören yerinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hititler'e başkentlik yapmış ve Anadolu'nun en önemli tarih merkezlerinden biri olan Hattuşa ören yerini ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2006 yılından bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında aralıksız sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çalgan, daha sonra Boğazkale Müzesi'ni ziyaret etti. Burada Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisini gezen Vali Çalgan, daha sonra, gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi.

Herkesin hayranlıkla gezdiği yer: Hattuşa! Kazı çalışmaları yerinde incelendi


Hattuşa'nın önemine dikkat çeken Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün ilimizin önemli ören yerlerinden Hattuşa'dayız. Hititlerin başkenti olan Boğazkale'deyiz. Hattuşa, Hititlere başkentlik yapmış bir şehir. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerinden biri Hitit İmparatorluğu'ydu. Hattuşa'da bugüne kadar çok önemli eserler bulundu ve halen kazı çalışmaları devam ediyor" dedi.

Herkesin hayranlıkla gezdiği yer: Hattuşa! Kazı çalışmaları yerinde incelendi

"HERKES HAYRANLIKLA GEZEBİLİR"

Boğazkale Müzesi'ndeki ziyaretine de değinen Vali Çalgan, "Bugün burada, bu yıl Türkiye'de açılan önemli sergilerden birini müze yetkililerimiz ve kültür müdürümüz ile birlikte gezdik. Burada, demirin ilk işlendiği ve keşfedildiği, insanlığa armağan edildiği topraklardayız. İlk aletlerin, araç gereçlerin ve savaş gereçlerinin örneklerini hep birlikte gördük, hikâyelerini dinledik. Burası, herkesin hayranlıkla gezebileceği bir yer. Hem ören yerlerindeki hem de müzedeki eserleri görebilirsiniz. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

İncelemeler sırasında Çorum Valisi Ali Çalgan'a, Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Kazı Koordinatörü Dr. Önder İpek, Kazı Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Metin Alparslan eşlik etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu
ETİKETLER
#çorum
#Hattuşa
#Hititler
#Arkeolojik Kazı
#Boğazkale
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.