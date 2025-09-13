Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu

Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi’nde büyük dönüşüm için düğmeye basıldı. Yeni müzenin yapılma aşamalarını ve tarihi eserlerin taşınma şeklini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "100 bin eseri güvenli bir şekilde taşıdık" dedi. İşte detaylar...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
12:01
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
12:07

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni projesi kapsamında 100 bine yakın eserin güvenle taşındığını açıkladı.

Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından, eserlerin taşınma görüntüleriyle birlikte yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Müzesi’ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık. Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserimiz özel koruma altında. Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz.”

Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu

YENİ MÜZE İKİ KATINA ÇIKIYOR

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak. Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak.

Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu

MODERN VE GÜVENLİ KOŞULLARDA KORUNUYOR

Sergi salonlarında yüzde 160’ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak. Depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması sağlanacak.

Antalya Arkeoloji Müzesi taşınıyor! Tarihi eserlerin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu
#antalya
#arkeoloji
#kültür ve turizm bakanlığı
#müze
#Eser Taşıma
#Yeni Müze Projesi
#Kültür - Sanat
