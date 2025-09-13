İstanbul’da savaş uçakları neden uçuyor son dakika? 14 Eylül İstanbul’da f 1t jet uçak seslerinin nedeni belli oldu

Pazar günü sabah saatlerinde öğle saatlerinde yükselen savaş uçak son dakika sesleri korku dolu anlar yaşatırken sebebi duyuruldu.

İSTANBUL'DA SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR, NE OLDU SON DAKİKA 14 EYLÜL?

14 Eylül günü İstanbul semalarında yükselen jet uçak seslerinin nedeni Solotürk ekibinin gösteri öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu oldu. Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre pazar günü çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştiriliyor. Bu nedenle İstanbul'da savaş uçak sesleri duyuluyor.

İSTANBUL F 16 JET UÇAK SESLERİ SON DAKİKA

14 Eylül Pazar günü yükselen jet uçak seslerinin nedeni Solotürk ekibinin prova uçuşu oldu. Yapılan açıklamada "SOLOTÜRK, Teknofest 2025 İstanbul kapsamında 17-20 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında gösteri uçuşları gerçekleştirecektir." ifadeleri yer alırken gösteri ve prova 14 Eylül günü gerçekleştirilecek.

İSTANBUL UÇAK SESLERİ NEDEN GELİYOR?

14 Eylül Pazar günü yükselen jet uçak seslerinin nedeni Solotürk ekibi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest öncesi prova uçuşu yapması nedeniyle Florya, Küçükçekmece, Bakırköy ve Yenibosna civarında savaş uçak sesleri yükseliyor.