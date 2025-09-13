Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! İşte görev değişimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlarla bazı bakanlıklara bağlı müdürlüklerde ve SGK'da görev değişimleri yaşandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! İşte görev değişimleri
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ve görevden almayla ilgili ’ın imzasını taşıyan kararlar yayımlandı. Karar ile birlikte önemli kurum ve kuruluşlarda görev değişimleri yaşandı.

Kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Primleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki atandı.

Karar ile birlikte Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca asıl üye olarak, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi başmüfettişliğine Ahmet Gezgin atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 4. Bölge Müdürlüğüne Hasan Arı getirildi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Sivas Bölge Müdürlüğü'ne Murat Görür atandı.

