Bakan Şimşek: 'Terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu yeni büyüme motoru olabilir'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen panelde ekonomik hedefleri ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin iktisadi boyutunu değerlendirdi. Bakan Şimşek, terörün maliyetinin 2,3 trilyon doları bulduğunu belirterek, bölgedeki genç nüfus ve altyapı avantajıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türkiye’nin yeni büyüme motoru haline gelebileceğini söyledi.

'TERÖRÜN EKONOMİK MALİYETİ 2,3 TRİLYON DOLAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörle mücadelenin ekonomik faturasına ve önümüzdeki dönemin potansiyeline dikkat çekti:

Genç Nüfus Avantajı: Güneydoğu Anadolu'da ortanca yaşın 26 civarında olduğunu (Türkiye ortalaması 35, Avrupa ortalaması 45) belirten Şimşek, bölgedeki genç nüfusun büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Altyapı ve Teşvikler: Bölgeye okul, üniversite ve altyapı yatırımları götürüldüğünü ve cömert teşvikler verildiğini ifade eden Bakan Şimşek, terörsüz süreçle birlikte özel sektör yatırımlarının artacağını ve bölgenin Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacağını kaydetti.

EKONOMİDE TEMEL HEDEFLER: TEK HANELİ ENFLASYON VE MALİ DİSİPLİN

Bakan Şimşek, ekonomi programının öncelikli başlıklarını şu şekilde sıraladı:

Tek Haneli Enflasyon: Enflasyonun tek haneye inmesinin uzun vadeli krediye erişim, yatırım, üretim ve adil gelir dağılımı için en kritik değişken olduğunu belirtti.

Mali Disiplin ve Yapısal Dönüşüm: Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Şimşek; yerli enerji üretimi, yenilenebilir kaynaklar, yüksek katma değerli sanayi ve hizmet ihracatı ile cari fazla veren bir yapıya geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Büyüme Performansı: 1923-2002 yılları arasında ortalama reel büyümenin yüzde 4,7 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde ise bu oranın yüzde 5,3'e yükseldiğini belirterek kişi başı milli gelirin 18 bin dolara çıktığını aktardı.

AK PARTİ YÖNETİMİNDEN 24 YILLIK DEĞERLENDİRME

AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen panelde parti kurmayları da şu değerlendirmelerde bulundu: