Bakan Şimşek sitem etti! CHP'li Yalçın Karatepe görüşmesine ilişkin açıklama

25 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:09

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Bakan Şimşek'ten CHP'li Yalçın Karatepe görüşmesiyle ilgili merakla beklenen açıklama geldi.

Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe ile görüşmesine dair konuştu.

Görüşme sonrasında CHP tarafından yapılan açıklamalara AK Parti'den tepkiler geldi.

Şimşek konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALARA SİTEM

Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık.

Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik.

Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."

NELER OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Şimşek’in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

4 saatten uzun süren görüşmenin ardından Karatepe, Şimşek'e önerilerini 4 ana başlıkta ilettiklerini, ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Karatepe görüşmeyle ilgili açıklamalarında Şimşek'e asgari ücrete zam önerisini ilettiklerini belirtti.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamalara AK Parti'den tepkiler geldi.

AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Bakan Faruk Çelik ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen görüşmeye tepki gösterdi.