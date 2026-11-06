Bakan Uraloğlu ABD'de ödülleri alıp yeni projeleri açıkladı: '6-7 bin metrelik tüneller artık kısa kalıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından ABD’de düzenlenen törende Türkiye’nin iki dev ulaşım projesi için verilen ödülleri teslim aldı. Aydın-Denizli Otoyolu ‘Finans’ alanında, Yusufeli Merkez Viyadüğü ise ‘Yapım Metodolojisi’ dalında küresel ödüle layık görüldü.

'YUSUFELİ VİYADÜĞÜ METODOLOJİSİYLE, AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU FİNANSIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ'

ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Clara kentinde düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, projelerin öne çıkan başarılarını şu sözlerle aktardı:

"Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı iki şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli bir hale getirmiş olduk, güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten."

OTOYOL AĞLARI GENİŞLİYOR: DEVAM EDEN DEV PROJELER

Türkiye genelinde yapımı sürdürülen yeni otoyol hatlarına da değinen Bakan Uraloğlu, öne çıkan yatırımları şu şekilde sıraladı:

Başakşehir-Nakkaş Otoyolu

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

Antalya-Alanya Otoyolu (Turizm merkezlerine kesintisiz ulaşım)

Kınalı-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu)

'TÜRKİYE'DE 6-7 BİN METRELİK TÜNELLER ARTIK KISA KALIYOR'

Devam eden projeler hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Devam eden projeler var. Bir tanesi Başakşehir-Nakkaş Otoyolu. Bir başkası Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu. Orada devam ediyoruz. Yine bir başkası Antalya-Alanya. Turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Yine bir başkası aynı şekilde bizim Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek olan otoyol" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünel çalışmalarına da değinerek "Türkiye'de artık 6-7 bin metrelik tüneller kısa kalmaya başladı. Devam eden var. Bir tanesi Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, bir tanesi Kop Dağı Tüneli, bir tanesi Vauk Tüneli, bir tanesi Geminbeli Tüneli. Dallıkavak Tüneli'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açmış olduk" dedi.

Tünel altyapısındaki teknolojik gelişime ve devam eden mega tünel projelerine dikkat çeken Uraloğlu, son durum hakkında bilgi verdi: