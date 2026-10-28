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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:23

Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda üç büyükşehirdeki kamuya ait raylı sistem hatlarının tüm gün ücretsiz olacağını duyurdu. Karar; İstanbul’da Marmaray ve Havalimanı metrosunu, Ankara’da Başkentray’ı ve İzmir’de İZBAN’ı kapsıyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:23

, dolayısıyla , ve ’deki bazı raylı sistem hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Resmî açıklamaya göre, 29 Ekim tarihi boyunca Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hatları ile İzmir'de İZBAN ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK RAYLI SİSTEM HATLARININ LİSTESİ

29 Ekim süresince vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği kent içi raylı sistem hatları şu şekildedir:

  • İstanbul:
    • Marmaray
    • Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
    • Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı
  • Ankara:
    • Başkentray
  • İzmir:
    • İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi)
Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti

BAKAN URALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yayımladığı bayram mesajındaki temel vurgular ve tırnak içindeki ifadeleri:

  • Ücretsiz Ulaşım Kararı:

    "Bayram coşkusunu milletimizle paylaşmak amacıyla 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır."

  • Altyapı ve Yatırım Vurgusu:

    "Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan, zorluklar karşısında azmimizi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar pek çok alanda ilerlememizin temel dayanağı olan vazgeçilmez bir değerimizdir. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz."

 

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#İstanbul
#izmir
#ankara
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Ekonomi
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