Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti

"Bayram coşkusunu milletimizle paylaşmak amacıyla 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır."

Altyapı ve Yatırım Vurgusu:

"Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan, zorluklar karşısında azmimizi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar pek çok alanda ilerlememizin temel dayanağı olan vazgeçilmez bir değerimizdir. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz."