Bakan Uraloğlu duyurdu! 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de kapsama giren hatlar netleşti

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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bazı raylı sistem hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Resmî açıklamaya göre, 29 Ekim tarihi boyunca Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı hatları ile İzmir'de İZBAN ücretsiz olarak erişime açık olacak.
29 Ekim süresince vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği kent içi raylı sistem hatları şu şekildedir:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yayımladığı bayram mesajındaki temel vurgular ve tırnak içindeki ifadeleri:
Ücretsiz Ulaşım Kararı:
"Bayram coşkusunu milletimizle paylaşmak amacıyla 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır."
Altyapı ve Yatırım Vurgusu:
"Cumhuriyet; geleceğe umutla bakmamızı mümkün kılan, zorluklar karşısında azmimizi pekiştiren ve bilimden teknolojiye, kültürden altyapıya kadar pek çok alanda ilerlememizin temel dayanağı olan vazgeçilmez bir değerimizdir. Barış ve istikrarı güçlendirerek kaynaklarımızı üretim, yenilik ve kalkınmaya yönelteceğiz."