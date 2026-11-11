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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:15

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu

İstanbul Havalimanı'nın eylülde hizmete alınan 4. pisti sayesinde doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlandığı ve 2 ayda karbon emisyonunun 2 bin ton azaltıldığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:15

, 'nın 4. pistiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu

Eylülde hizmete aldıkları İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, uçuş operasyonlarında verimliliği artırdıklarını belirten Uraloğlu, "Doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağladık, 2 ayda karbon emisyonunu 2 bin ton azalttık. Ulaştırma yatırımlarımızla hem operasyonel kapasitemizi geliştiriyor hem de daha sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

 

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#istanbul havalimanı
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Ekonomi
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