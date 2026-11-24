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İstanbul
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle dört sektörde hayata geçirilen 77 projenin Türkiye'ye maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu, bu yatırımların bugün yapılması halinde 91,6 milyar dolar harcanacağını belirtti. Uraloğlu, doğru finansman zamanlamasıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyet avantajı sağlandığını vurguladı.
Otoyol ağının 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Uraloğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin kamuya devriyle elde edilecek geliri şu sözlerle açıkladı:
"Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız."
Türkiye'nin hava yolu ulaşımında 247 milyon yolcuyla Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar 490 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini söyledi. Devam eden yeni havalimanı yatırımlarını ise şöyle sıraladı:
Lojistik koridorların Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Uraloğlu, Orta Koridor'un Türkiye kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırımla 102 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 128 bin istihdam hedeflendiğini bildirdi.
Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin ise ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomiye 61,5 milyar dolar katkı sağlaması ve yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturması öngörülüyor.
Bakanlığın 2027 yılı toplam bütçe teklifinin 2026 yılına göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, bütçe dağılımını şu rakamlarla paylaştı:
Uraloğlu ayrıca haberleşme altyapısında fiber ağın 720 bin kilometreye çıkarıldığını, 5G abone sayısının 44,5 milyona ulaştığını ve yerli üretilecek TÜRKSAT 7A uydusunun 2031 yılında hizmete alınacağını sözlerine ekledi.