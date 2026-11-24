Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran isim Berker Yıldız oldu. Bursa doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Yıldız, başarılı performansıyla 12. soruya kadar ilerledi. Ancak karşısına çıkan son soru, yarışmanın en çok konuşulan anlarından birine sahne oldu.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA CUMHURBAŞKANI DETAYI

500 bin TL'lik soruyu başarıyla geçen Berker Yıldız, 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştığında artık kullanabileceği hiçbir joker hakkı kalmamıştı. Yarışmacının karşısına çıkan soru ise Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının doğum yerleriyle ilgiliydi.

Yıldız'a yöneltilen soru şöyleydi:

"1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?"

Yarışmacıya seçenek olarak Bursa, Rize, İstanbul ve Isparta sunuldu. Şıkları değerlendiren Berker Yıldız, tercihini Isparta'dan yana kullandı.

DOĞRU CEVAP RİZE ÇIKTI

Büyük ödüle ulaşmak için son soruyu da geçmesi gereken Yıldız, ne yazık ki yanlış tercih yaptı. Sorunun doğru cevabının Rize olduğu açıklanınca 1 milyon TL kazanma ihtimali sona erdi.

Yanlış cevabın ardından yarışmaya 300 bin TL ile veda eden Berker Yıldız'ın tercihi, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmanın bu anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, pek çok kullanıcı sorunun şaşırtıcı olduğuna ilişkin yorumlarda bulundu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASININ DİKKAT ÇEKEN İSMİ BERKER YILDIZ KİMDİR?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu açtırarak büyük beğeni toplayan Berker Yıldız, izleyicilerin en çok araştırdığı isimler arasına girdi. Bursa doğumlu olan ve 27 yaşında olduğu bilinen (yaklaşık 1998–1999 doğumlu) başarılı yarışmacı, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Yükseköğrenimini Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Yıldız, akademik birikimi ve yarışmadaki soğukkanlı performansıyla kısa sürede gündem olmayı başardı.

