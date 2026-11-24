TEMİNAT BEDELLERİ 25 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

34 ilde 619 arsanın satışı için gerçekleşecek müzayedelerde teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. Bu kapsamda en düşük teminat bedeli 25 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat bedeli ise 30 milyon TL olarak belirlendi. İşte arsaların muhammen bedellerine göre teminat bedelleri;

Muhammen Bedeli 500.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL,

Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.500.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 15.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 100.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 100.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 30.000.000 TL.