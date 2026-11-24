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İstanbul
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 34 ilde 619 arsa için müzayede tarihini duyurdu. Dönem dönem gerçekleştirdiği açık artırmalar ile vatandaşlara taksit ve indirimlerle arsa sahibi olma imkanı sunan kurum bu sefer de gerçekleştireceği satışlarda 60 aya kadar vade ve peşin ödeme indirimlerini kamuoyu ile paylaştı. İşte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 34 ilde 619 arsa satışına dair detaylar…
Arsa almak isteyenler müjdeli haber Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan geldi. 34 ilde 619 arsanın satışa çıkarılacağını duyuran kurum resmi siteden yapılan açıklamada bazı lotlarda 60 ay taksit imkanının bulunduğuna yer verirken, bazı lotların sadece peşin satılacağını ancak peşin ödemelerde yüzde 20 oranında indirim yapılacağını belirtti.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 34 ilde satışa çıkacak 619 arsa peşin ve taksitli ödeme koşulları ile alıcının karşısına çıkacak.
Belirli lotlarda yüzde 25 peşin ödeme ile 60 ay taksit uygulanacak. Bu lotları peşin almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
Öte yandan belirli lotlarda ise sadece peşin ödemeli satışlar bulunuyor. Yine bu lotlardaki peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor.
34 ilde 619 arsanın müzayedesi 2 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Perşembe günlerinde saat 10.30’da başlayacak.
2 Aralık Çarşamba günü;
Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Isparta, Muğla, Adana ve Mersin
3 Aralık Çarşamba günü;
Şanlıurfa, Elazığ, Mardin, Batman, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Samsun, Giresun, Erzincan, Malatya, Şırnak, Van, Muş’ta yer alan arsalar için müzayedeler gerçekleşecek.
34 ilde 619 arsanın satışı için gerçekleşecek müzayedelerde teminat bedelleri muhammen bedellere göre belirlendi. Bu kapsamda en düşük teminat bedeli 25 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat bedeli ise 30 milyon TL olarak belirlendi. İşte arsaların muhammen bedellerine göre teminat bedelleri;
Muhammen Bedeli 500.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.500.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 15.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 15.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 100.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 200.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 30.000.000 TL.
Resmi siteden yapılan bilgilendirmeye göre müzayede ile satışa çıkarılan arsaların bulunduğu iller şu şekilde listelendi;
Adana,
Ankara,
Antalya,
Aydın,
Balıkesir,
Batman,
Bilecik,
Bursa,
Çanakkale,
Diyarbakır,
Edirne,
Elazığ,
Erzincan,
Eskişehir,
Giresun,
Isparta,
İstanbul,
İzmir,
Kayseri,
Kırklareli,
Kırşehir,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Mardin,
Mersin,
Muğla,
Muş,
Samsun,
Şanlıurfa,
Şırnak,
Van,
Yalova,
Yozgat.