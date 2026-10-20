Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:48

Bakan Uraloğlu'ndan 'Siber Egemenlik' vurgusu: Veriyi kendi topraklarımızda tutmak bağımsızlık ifadesidir

19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlığa dair kritik mesajlar verdi. Veriyi "yeni çağın en stratejik kaynağı" olarak nitelendiren Uraloğlu; Türkiye'nin veri merkezlerini 'dijital kaleler' olarak gördüklerini, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal ağ kısıtlamalarıyla da dijital güvenliği en üst seviyeye çıkardıklarını vurguladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:48

’da düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlığa dair kritik mesajlar verdi. Uraloğlu; Türkiye'nin veri merkezlerini 'dijital kaleler' olarak gördüklerini, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal ağ kısıtlamalarıyla da dijital güvenliği en üst seviyeye çıkardıklarını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu'ndan 'Siber Egemenlik' vurgusu: Veriyi kendi topraklarımızda tutmak bağımsızlık ifadesidir

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda siber güvenlik, teknolojik bağımsızlık ve veri egemenliği konularında önemli mesajlar verdi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin veri merkezlerini 'dijital kaleler' olarak gördüklerini belirtti.
Yeni çağın en stratejik kaynağının veri olduğu ve bir ülkenin gücünün veriyi kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme ve koruyabilme kabiliyetiyle ölçüldüğü vurgulandı.
Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT Veri Merkezi'nin kapasiteyi 8 katına çıkaracağı aktarıldı.
15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal ağ kısıtlamaları ile dijital güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.
BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, 5G yetkilendirmesinde yerli malı ve Milli Haberleşme Ürünü oranlarının artırılması şartını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

'YENİ ÇAĞIN EN STRATEJİK KAYNAĞI VERİDİR'

(BTK) ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, verinin bir ülkenin egemenlik temeli haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni çağın en stratejik kaynağı veridir, yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil; üretimin hammaddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temelidir. Yapay zeka ve bulut bilişim çağında bir ülkenin gücü; veriyi kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme ve koruyabilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Veriyi kendi topraklarımızda tutmak, işlemek ve korumak; siber bağımsızlığımızın ve teknolojik egemenliğimizin en somut ifadesidir."

Bakan Uraloğlu'ndan 'Siber Egemenlik' vurgusu: Veriyi kendi topraklarımızda tutmak bağımsızlık ifadesidir

'TÜRKSAT VERİ MERKEZİ İLE KAPASİTE 8 KATINA ÇIKACAK'

Türkiye'nin veri altyapısını güçlendirmek adına hayata geçirilen yatırımları 'yeni dijital kaleler' olarak tanımlayan Uraloğlu, dev projelerin detaylarını aktardı:

"Ankara Gölbaşı'nda temelini attığımız 35 bin 300 metrekarelik Veri Merkezi, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacaktır. Mevcut kapasitemizi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerine çıkaracak bu tesis; e-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verilerini yerli yazılımlarla koruyacaktır. Eylül ayında hizmete aldığımız Ege Bölgesi'nin en büyük tesisi Vodafone İzmir Veri Merkezi ile de bu dijital kaleler zincirine önemli bir halka ekledik."

"ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYADAN KORUYACAĞIZ"

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle çocuklara yönelik alınan dijital tedbirlere de değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düzenlemelerin detaylarını şöyle özetledi:

"Dijital dünyada en çok korumamız gerekenler çocuklarımızdır. Hazırlanan yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması sınırlandırılmıştır. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılması, 15-18 yaş grubu için özel koruma tedbirleri uygulanması ve ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu kılınması, çocuklarımızı dijital ortamın risklerinden koruma yönündeki kararlılığımızın açık göstergesidir."

5G’DE YERLİ MALI ŞARTI VE AFET TEDBİRLERİ

Konferansta söz alan BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit ise haberleşme altyapısı ve 5G teknolojisine ilişkin alınan yeni kararları paylaştı:

"5G yetkilendirmesinde işletmecilerimize afet anında sahaya hızla ulaşabilecek bir haberleşme gücünü hazır tutma yükümlülüğü getirdik. İşletmecilerimiz 5 yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu hazır tutacak. Ayrıca 5G'de yerli malı oranının kademeli olarak %60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının ise %15'e çıkmasını şart koştuk."

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu
Sergen Yalçın'ın acelesinin sebebi belli oldu! Candaş Tolga Işık detayı
Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan olay iddia: “Çok zaman kaybettik”
ETİKETLER
#ankara
#abdulkadir uraloğlu
#türksat
#Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu
#Vodafone İzmir Veri Merkezi
#Türksat Veri Merkezi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.