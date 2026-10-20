Ankara’da düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlığa dair kritik mesajlar verdi. Uraloğlu; Türkiye'nin veri merkezlerini 'dijital kaleler' olarak gördüklerini, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal ağ kısıtlamalarıyla da dijital güvenliği en üst seviyeye çıkardıklarını vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu'ndan 'Siber Egemenlik' vurgusu: Veriyi kendi topraklarımızda tutmak bağımsızlık ifadesidir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda siber güvenlik, teknolojik bağımsızlık ve veri egemenliği konularında önemli mesajlar verdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin veri merkezlerini 'dijital kaleler' olarak gördüklerini belirtti. Yeni çağın en stratejik kaynağının veri olduğu ve bir ülkenin gücünün veriyi kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme ve koruyabilme kabiliyetiyle ölçüldüğü vurgulandı. Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT Veri Merkezi'nin kapasiteyi 8 katına çıkaracağı aktarıldı. 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal ağ kısıtlamaları ile dijital güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, 5G yetkilendirmesinde yerli malı ve Milli Haberleşme Ürünü oranlarının artırılması şartını duyurdu.

'YENİ ÇAĞIN EN STRATEJİK KAYNAĞI VERİDİR'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, verinin bir ülkenin egemenlik temeli haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni çağın en stratejik kaynağı veridir, yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil; üretimin hammaddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temelidir. Yapay zeka ve bulut bilişim çağında bir ülkenin gücü; veriyi kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme ve koruyabilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Veriyi kendi topraklarımızda tutmak, işlemek ve korumak; siber bağımsızlığımızın ve teknolojik egemenliğimizin en somut ifadesidir."

'TÜRKSAT VERİ MERKEZİ İLE KAPASİTE 8 KATINA ÇIKACAK'

Türkiye'nin veri altyapısını güçlendirmek adına hayata geçirilen yatırımları 'yeni dijital kaleler' olarak tanımlayan Uraloğlu, dev projelerin detaylarını aktardı:

"Ankara Gölbaşı'nda temelini attığımız 35 bin 300 metrekarelik TÜRKSAT Veri Merkezi, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacaktır. Mevcut kapasitemizi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerine çıkaracak bu tesis; e-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verilerini yerli yazılımlarla koruyacaktır. Eylül ayında hizmete aldığımız Ege Bölgesi'nin en büyük tesisi Vodafone İzmir Veri Merkezi ile de bu dijital kaleler zincirine önemli bir halka ekledik."

"ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYADAN KORUYACAĞIZ"

Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle çocuklara yönelik alınan dijital tedbirlere de değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, düzenlemelerin detaylarını şöyle özetledi:

"Dijital dünyada en çok korumamız gerekenler çocuklarımızdır. Hazırlanan yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması sınırlandırılmıştır. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılması, 15-18 yaş grubu için özel koruma tedbirleri uygulanması ve ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu kılınması, çocuklarımızı dijital ortamın risklerinden koruma yönündeki kararlılığımızın açık göstergesidir."

5G’DE YERLİ MALI ŞARTI VE AFET TEDBİRLERİ

Konferansta söz alan BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit ise haberleşme altyapısı ve 5G teknolojisine ilişkin alınan yeni kararları paylaştı:

"5G yetkilendirmesinde işletmecilerimize afet anında sahaya hızla ulaşabilecek bir haberleşme gücünü hazır tutma yükümlülüğü getirdik. İşletmecilerimiz 5 yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu hazır tutacak. Ayrıca 5G'de yerli malı oranının kademeli olarak %60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının ise %15'e çıkmasını şart koştuk."