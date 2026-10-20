Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan olay iddia: “Çok zaman kaybettik”

Soner Olgun'un hastalığının ilerleyişine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşan Özlem Koldaş, sanatçının bazı kan değerlerinin kısa süre içinde ciddi değişim gösterdiğini öne sürdü. Üç ay önceki tahlillerle sonraki sonuçlar arasındaki farklara dikkat çeken Koldaş, gerekli incelemelerin daha erken yapılması durumunda sürecin farklı ilerleyebileceğini savundu. İddialara ilişkin hastane veya doktorlardan haberde herhangi bir cevap yer almadı.

SONER OLGUN'UN ESKİ EŞİNDEN OLAY İDDİA

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının tedavi sürecinde yaşananların araştırılmasını istediğini dile getirdi. Sabah'ın haberine göre Koldaş, yaklaşık üç yıldır yaptığı araştırmalardan söz ederek teşhis aşamasında eksiklikler bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Koldaş'ın aktardığına göre Olgun'un üç ay önce yapılan tahlillerinde açlık kan şekeri ve hemoglobin A1c değerleri normal seviyelerdeydi. Ancak üç ay sonraki ölçümlerde açlık kan şekerinin 580'e, hemoglobin A1c değerinin ise 16,1'e yükseldiğini ileri sürdü.

Sanatçıya insülin tedavisi uygulandığını belirten Koldaş, kan şekeri yüksekliğinin altında yatan nedenin yeterince araştırılmadığını iddia etti. Ameliyat aşamasında uzak metastaz tespit edildiğini ve hastalığın dördüncü evreye ulaştığını söyleyen Koldaş, daha erken inceleme yapılmasının tedavi sürecini etkileyebileceğini savundu.

Koldaş, konuyla ilgili açıklamasında “Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalar, sanatçının hastalık sürecinde yaşananlara ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı. Bununla birlikte, iddiaların doğruluğuna ilişkin bağımsız bir değerlendirme veya ilgili sağlık kuruluşlarından yapılmış bir açıklama haberde yer almadı.

SONER OLGUN HANGİ ESERLERİYLE TANINIYORDU?

Müzik kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla tanınan Soner Olgun, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında yer edindi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan sanatçı, müzik dünyasına ilk albümü “Letafet” ile adım attı. Olgun, 1994 yılında “Her Şey Değişmeli”, 1999'da “İyi Bayramlar”, 2004'te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012'de “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini yayımladı. Müzik programları hazırlayıp sunan sanatçının, sözü veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyordu. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca müzikseverlerle buluşan Olgun, geride eserleri ve kendisini sevenlerin anılarıyla kaldı.

SONER OLGUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Sanatçının sevenleri ve yakınları, burada gerçekleştirilen törenle Olgun'a veda etti. Ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşlarına hâkim olamadı. Cenaze namazının ardından Olgun'un naaşı Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koldaş, veda sırasında “Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim” diyerek ortak kızları Elif'in kendisine emanet olduğunu söyledi. Sanatçıyla uzun yıllara dayanan geçmişine ilişkin sözleri, törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Özlem Koldaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Soner Olgun'a duyduğu sevgiyi dile getirdi. Koldaş, “İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun” sözleriyle eski eşine veda etti. Sanatçının ölümünün ardından gündeme gelen tedavi sürecine ilişkin iddialar ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

