Sanatçı Soner Olgun’un cenazesinde duygusal anlar! 19 yıllı eski eşi tabutu başında gözyaşlarını tutamadı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan sanatçı Soner Olgun, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü isimden geçtiğimiz Ekim ayında acı haber geldi. Eserleriyle herkesin gönlünde taht kuran Soner Olgun hayatını kaybetti. Sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir hüzne boğan Soner Olgun, 18 Kasım 2026’da cenaze töreni yapıldı. Cenaze de 19 yıllık eski eş tabut başında gözyaşlarını tutamadı.

SANATÇI SONER OLGUN’UN CENAZESİNDE DUYGUSAL ANLAR!

"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle geniş bir izleyici kitlesi elde eden sanatçı Soner Olgun, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı gündemde sıklıkla yer alıyordu. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Soner Olgun, Ekim ayında bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

Ünlü ismin vefatı sevenlerini ve hayranlarını derin bir hüzne boğarken müzik kariyeri boyunca kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin kalbinde taht kuran Soner Olgun, dinleyicilerinin hafızasında da iz bırakan isimlerden biri oldu.

Sanatçının vefat haberi, müzik dünyasında derin bir hüzne neden olurken sevenleri de büyük bir kayıp yaşadı. Şarkılarıyla dinleyicilerinin hayatına dokunan Soner Olgun, bugün defnedildi. 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören gerçekleştirildi.

Yapılan tören de duygusal anlar meydana gelirken Olgun’un 19 yıllık eski eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Tabut başında gözyaşlarına hakim olamayan eski eş kısa süre de gündemdeki yerini de aldı.

19 YILLIK ESKİ EŞİ TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sanatçı Soner Olgun’un ailesi, sevenleri ve sanat camiasından pek çok dostu da usta sanatçıyı yalnız bırakmadı. Bu isimlerden biri de Olgun’un 19 yıllık eski eşi Özlem Koldaş oldu. Yapılan tören de konuşan eski eş gözyaşları içinde Olgun’a veda etti.

Eski eş Özlem Koldaş, gözyaşları içinde eski eşine veda ederken şunları söyledi;

“Ah Soner'ciğim sana nasıl veda edeceğim… Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim… Az önce klipleri izlerken hayatım bir an gözümün önünden geçti bir film şeridi gibi… O kliplerin hepsinin yönetmenliğini Soner yaptı. Kendi kliplerini kendi çekti. Bir kızımız var Elif bana emanet sen hiç merak etme ona çok iyi bakacağım Soner…”

Törenin ardından usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cami de düzenlenen tören de duygu dolu anlar meydana gelirken eski eş tabuta sarılarak gözyaşları tutamadı. Sevenleri ve dostlarının yalnız kalmadığı Soner Olgun, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.