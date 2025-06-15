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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı: 'Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi ve toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu." ifadesini kullandı.

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Bakan Yumaklı: 'Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 17:39

Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 içinde bulunduğunu bildiren Yumaklı, 2024 yılı sonunda 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit ürün satılarak, 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı. Ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bakan Yumaklı: 'Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi'

"Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bile kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek, süt üretiminde dünyada 10'uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9'uncu, küçükbaşta 5'inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10'uncu ve Avrupa'da birinciyiz. Nedense bir kesimin, halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne ve kabiliyetine inançsızlığı var. 'Yok canım bizde tarım bitti' diyor bazıları. Tarım bittiyse, bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz. Uluslararası, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in farklı kuruluşları var."

Bakan Yumaklı: 'Kurban Bayramı'nda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi'

TOPLAM İHRACAT 30 MİLYAR DOLAR

Yumaklı, 2002'de ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin kaydettiğini aktardı.

Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına da dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu yıl, geçtiğimiz yıl kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kadar kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz, buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen, elde kalan kurbanlık olursa, 'Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız' dedik. Ne üretici, ne de tüketici açısından hem bulunurluluk, hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu."

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