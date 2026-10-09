Bakırda Çin fırtınası! Talep patladı, grev korkusu fiyatları uçurdu

Küresel bakır piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Önceki işlem gününü düşüşle geçiren bakır, Çin’den gelen talep sinyalleri ve madenlerde yaşanabilecek üretim kayıplarının etkisiyle toparlandı. Londra Metal Borsası’nda (LME) fiyatlar yükselirken, Şanghay piyasasında ise satışlar öne çıktı.

LONDRA’DA BAKIR FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Londra Metal Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,08 artışla 14 bin 464 dolara ulaştı. Böylece metal, önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) ise tablo tersine döndü. Londra piyasasında gece saatlerinde görülen düşüşün etkisiyle bakır yüzde 0,61 değer kaybederek ton başına 110 bin 60 yuana geriledi. İki büyük piyasada farklı fiyat hareketleri görülse de bakırın yükselişini destekleyen iki önemli gelişme var: Çin’in güçlü ithalat talebi ve küresel üretimde kesinti yaşanabileceği endişesi.

ÇİN'DEN GÜÇLÜ TALEP SİNYALİ: YAKLAŞIK 4 YILIN ZİRVESİNDE

Bakır piyasasında gözler bir kez daha dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin’e çevrildi. Ülkedeki ithalat talebinin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi, ton başına 125 dolara yükseldi. Böylece ithalat primi, Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu artış, Çinli alıcıların ithal bakıra yönelik talebinin güçlü seyrettiğini gösterirken, Londra piyasasındaki fiyat toparlanmasını da destekledi.

ŞİLİ’DE GREV ALARMI: ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR

Bakır fiyatlarını hareketlendiren bir diğer gelişme ise Şili’den geldi. Antofagasta bünyesindeki Centinela bakır madeninde devam eden grev, küresel arz açısından yeni bir risk oluşturdu. Grevin uzaması halinde madendeki üretimin kasım ayında yüzde 50 azalabileceği belirtiliyor. Olası üretim kaybı, zaten arz konusunda hassas olan bakır piyasasında endişeleri artırırken, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da güçlendirdi.

BAZ METALLERDE SERT HAREKETLER: KALAY DİKKAT ÇEKTİ

Bakırdaki toparlanma, Londra Metal Borsası’nda işlem gören diğer bazı baz metallere de yansıdı. Ancak Şanghay piyasasında düşüşler ağırlık kazandı. Londra’da günün en güçlü yükselişini yüzde 1,56 ile kalay kaydetti. Aynı metal, Şanghay’da ise yüzde 4,03 değer kaybederek günün en sert düşüşünü yaşadı. Böylece kalay, iki büyük metal borsasında birbirine zıt fiyat hareketleriyle dikkat çeken ürünlerden biri oldu.