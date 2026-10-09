Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:57

Bakırda Çin fırtınası! Talep patladı, grev korkusu fiyatları uçurdu

Bakır fiyatları, Çin’den gelen güçlü talep ve Şili’deki maden grevinin üretimi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeniden yükseldi. Londra’da bakırın ton fiyatı yüzde 1,08 artarak 14 bin 464 dolara çıkarken, Çin’in ithalat primi yaklaşık 4 yılın zirvesini gördü.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakırda Çin fırtınası! Talep patladı, grev korkusu fiyatları uçurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:57

Küresel bakır piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Önceki işlem gününü düşüşle geçiren bakır, ’den gelen talep sinyalleri ve madenlerde yaşanabilecek üretim kayıplarının etkisiyle toparlandı. ’nda (LME) fiyatlar yükselirken, Şanghay piyasasında ise satışlar öne çıktı.

Bakırda Çin fırtınası! Talep patladı, grev korkusu fiyatları uçurdu

LONDRA’DA BAKIR FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Londra Metal Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 1,08 artışla 14 bin 464 dolara ulaştı. Böylece metal, önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) ise tablo tersine döndü. Londra piyasasında gece saatlerinde görülen düşüşün etkisiyle bakır yüzde 0,61 değer kaybederek ton başına 110 bin 60 yuana geriledi. İki büyük piyasada farklı fiyat hareketleri görülse de bakırın yükselişini destekleyen iki önemli gelişme var: Çin’in güçlü ithalat talebi ve küresel üretimde kesinti yaşanabileceği endişesi.

ÇİN'DEN GÜÇLÜ TALEP SİNYALİ: YAKLAŞIK 4 YILIN ZİRVESİNDE

Bakır piyasasında gözler bir kez daha dünyanın en büyük tüketicilerinden Çin’e çevrildi. Ülkedeki ithalat talebinin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi, ton başına 125 dolara yükseldi. Böylece ithalat primi, Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu artış, Çinli alıcıların ithal bakıra yönelik talebinin güçlü seyrettiğini gösterirken, Londra piyasasındaki fiyat toparlanmasını da destekledi.

ŞİLİ’DE GREV ALARMI: ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR

Bakır fiyatlarını hareketlendiren bir diğer gelişme ise Şili’den geldi. Antofagasta bünyesindeki Centinela bakır madeninde devam eden grev, küresel arz açısından yeni bir risk oluşturdu. Grevin uzaması halinde madendeki üretimin kasım ayında yüzde 50 azalabileceği belirtiliyor. Olası üretim kaybı, zaten arz konusunda hassas olan bakır piyasasında endişeleri artırırken, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da güçlendirdi.

BAZ METALLERDE SERT HAREKETLER: KALAY DİKKAT ÇEKTİ

Bakırdaki toparlanma, Londra Metal Borsası’nda işlem gören diğer bazı baz metallere de yansıdı. Ancak Şanghay piyasasında düşüşler ağırlık kazandı. Londra’da günün en güçlü yükselişini yüzde 1,56 ile kalay kaydetti. Aynı metal, Şanghay’da ise yüzde 4,03 değer kaybederek günün en sert düşüşünü yaşadı. Böylece kalay, iki büyük metal borsasında birbirine zıt fiyat hareketleriyle dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin'de sert düşüş! Kritik eşik kırıldı, üç haftanın dibini gördü
Çin'den küresel yakıt piyasasını rahatlatacak hamle!
Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında
ETİKETLER
#Çin
#Londra Metal Borsası
#Şanghay Vadeli İşlemler Borsası
#Centinela Bakır Madeni
#Kalay
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.