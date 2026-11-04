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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:59

Bakırda sert düşüş! Yapay zekâ endişesi metalleri vurdu

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve yapay zekâ yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik kaygılar, bakır başta olmak üzere baz metalleri aşağı çekti. Bakır fiyatları son ayların en düşük seviyelerine yaklaşırken Çin'deki arz sıkışıklığı düşüşün daha da derinleşmesini sınırladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakırda sert düşüş! Yapay zekâ endişesi metalleri vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:59

Küresel emtia piyasalarında satış baskısı giderek artıyor. ABD ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve teknoloji yatırımlarına yönelik endişeler, sanayinin en önemli hammaddelerinden bakırı da vurdu. 'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,99 gerileyerek ton başına 13 bin 897 dolara düştü. Bakır fiyatları salı günü 13 bin 883 dolara kadar inerek 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Satış dalgası Asya piyasalarına da yansıdı. 'nda (SHFE) en fazla işlem gören bakır kontratı yüzde 0,81 değer kaybederek ton başına 107 bin 230 yuana (16 bin 76 dolar) geriledi.

ABD SEÇİMLERİ VE YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ PİYASALARI SARSTI

Bakırdaki düşüşün arkasında yalnızca ekonomik gelişmeler yok. Yatırımcılar, ABD ara seçimlerinin maliye politikalarına, yapay zekâ düzenlemelerine ve ABD-İran gerilimine nasıl yansıyacağını da yakından izliyor. Demokratların Senato seçimlerinde elde ettiği ilk başarılar, Kongre'nin üst kanadındaki çoğunluğun değişebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Ancak seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik henüz ortadan kalkmış değil.

Piyasaları tedirgin eden bir diğer gelişme ise yapay zekâ yatırımlarının geleceği. Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına ayırdığı kaynakların azalabileceği endişesi, Asya borsalarında sert satışları beraberinde getirdi. Japonya'nın Nikkei endeksi ile teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'nin KOSPI endeksi, bu kaygıların etkisiyle ciddi kayıplar yaşadı.

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes'e göre bakır fiyatlarındaki hareket, teknoloji sektöründeki gelişmelerden bağımsız değil. Hynes, yapay zekâ altyapısının kurulmasında kritik öneme sahip olan bakırın son 12 ayda yapay zekâ hisseleriyle paralel şekilde yükseldiğine dikkat çekti.

Bakırda sert düşüş! Yapay zekâ endişesi metalleri vurdu

ÇİN'DEKİ ARZ SIKIŞIKLIĞI BAKIRIN DÜŞÜŞÜNÜ FRENLEDİ

Küresel piyasalarda satışlar hızlanırken bakır fiyatlarının daha sert gerilemesini önleyen gelişmeler de var. Bunların başında, ABD dışındaki piyasalarda giderek belirginleşen arz sıkışıklığı geliyor. Dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de ithal metale yönelik talebin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan primi, ton başına 200 dolar seviyesinde kalmayı sürdürdü. Bu rakam, son 10 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyelerine yakın bir noktaya işaret ediyor.

Bakır piyasasındaki arz dengesini etkileyen bir başka unsur ise ABD'nin olası gümrük vergisi kararı. Washington yönetiminin rafine bakır ithalatına vergi getirebileceği beklentisi, metal sevkiyatlarının Amerikan depolarına yönelmesine neden oldu. Bu durum ABD'deki stokları desteklerken dünyanın diğer bölgelerinde bakırın daha da azalmasına yol açtı.

Commerzbank analisti Barbara Lambrecht'in IHS Markit verilerine dayanarak aktardığı bilgilere göre ABD'nin ekim ayındaki bakır ithalatı 207 bin tona ulaştı. Böylece ekim, yılın en yüksek ikinci aylık ithalatının gerçekleştiği dönem oldu.

SATIŞ DALGASI YAYILDI: KALAYDA KAYIP YÜZDE 4,5'E ULAŞTI

Bakırda yaşanan gerileme, diğer baz metallere de sıçradı. Londra Metal Borsası'nda işlem gören metallerin tamamına yakınında düşüş yaşanırken en sert kayıp kalayda görüldü.

LME verilerine göre alüminyum yüzde 0,48, çinko yüzde 0,22, kurşun yüzde 0,27 ve nikel yüzde 0,24 değer kaybetti. Kalaydaki düşüş ise yüzde 2,6'ya ulaştı.

Şanghay piyasasında da tablo değişmedi. Alüminyum yüzde 0,45, çinko yüzde 0,47, kurşun yüzde 0,88 ve nikel yüzde 0,81 geriledi.

Günün en dikkat çekici kaybı ise yine kalayda yaşandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda kalay fiyatları yüzde 4,5 düşerek baz metaller arasında satış baskısının en yoğun hissedildiği ürün oldu.

 

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#Londra Metal Borsası
#Şanghay Vadeli İşlemler Borsası
#Abd Ara Seçimleri
#Daniel Hynes
#Barbara Lambrecht
#Ekonomi
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