Banka CEO’ları, genel müdürleri ve yardımcılarına koltuk süresi sınırı! BDDK kolları sıvadı

02 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:41

BDDK, banka CEO’ları, genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri için harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, banka genel müdürleri ve CEO’ları ile genel müdür yardımcılarının görev sürelerini sınırlandırmak üzere bir taslak hazırladı.