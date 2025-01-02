Banka CEO’ları, genel müdürleri ve yardımcılarına koltuk süresi sınırı! BDDK kolları sıvadı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:41
BDDK, banka CEO’ları, genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri için harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, banka genel müdürleri ve CEO’ları ile genel müdür yardımcılarının görev sürelerini sınırlandırmak üzere bir taslak hazırladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu banka çalışanları için yeni bir taslak hazırlıyor. Hazırlanan taslak hayata geçerse banka CEO’ları, genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri sınırlandırılacak.
BANKADA YETKİLİ ÇALIŞANLARA GÖREV SÜRESİ SINIRI
Bloomberg'in haberine göre;
- Genel müdür veya CEO’lar en çok 10 yıl süreyle bu görevde kalabilecek.
- Genel müdür yardımcılarına da aynı süre kısıtlaması getirilecek. BDDK’nin özel izniyle bu süre en fazla 5 yıl uzatılabilecek.
- Şube müdürleri ise aynı bankada 4 yıl kalabilecek.
Taslak yürürlüğe girerse, bankalar 30 Haziran 2025’e kadar yeni kurallara uyum sağlamakla yükümlü olacak.
Kaynak: tgrthaber.com