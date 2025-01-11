Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi getiri oranları değişti: İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi

11 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:05

Merkez Bankası'nın faiz kararı etkisini göstermeye devam ediyor. Gelen son faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faiz oranlarını da değişti. Son dönemde mevduat faiz oranları yüzde 55-56 civarında seyrederken faizler 2-3 puan düştü. Vatandaşın bankalardaki getirileri ise bu düşüşten etkilendi. Yüksek faiz oranları ile cazip hale gelen mevduat hesapları, bankalar arası rekabeti de kızıştırdı. İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi.

Mevduat faiz oranlarında oynama devam ediyor. Bankaların TL cinsinden faiz getirileri, Merkez Bankası​'nın indirim kararının ardından değişti. En yüksek yüzde 55-56 bandında seyreden mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puan birden düştü. İşte 500.000 TL 32 gün vadeli mevduat kazançları. 500 BİN TL'NİN GETİRİSİ BELLİ OLDU Merkez Bankasının faiz kararının ardından piyasalar hareketli. Bankaların TL cinsinden faiz getirileri düştü. Her banka farklı faiz oranları sunarken yatırımcılar​ ise bu oranları karşılaştırarak kendilerine en uygun olanı seçmeye çalışıyor. Faiz oranlarındaki düşüş, özellikle tasarruf sahiplerini doğrudan etkiledi. Yüzde 55-56 bandında seyreden mevduat faizleri, 2-3 puan birden geriledi. İşte 5000 bin TL'nin aylık (32 günlük) getirisi; TEB MARİFETLİ HESAP %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.909,59 TL Vade Sonu Tutar: 520.909,59 TL ODEA OKSİJEN HESAP %51 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.120,55 TL Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL ING TURUNCU HESAP %51 Faiz Oranı Net Kazanç: 20.120,55 TL Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL FİBABANKA KİRAZ HESAP %50,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 19.923,29 TL Vade Sonu Tutar: 519.923,29 TL ON DİJİTAL BANKACILIK ON PLUS %50 Faiz Oranı Net Kazanç: 19.726,03 TL Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL HSBC MODERN HESAP %50 Faiz Oranı Net Kazanç: 19.726,03 TL Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL DENİZBANK E-MEVDUAT %47 Faiz Oranı Net Kazanç: 18.542,47 TL Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP %46,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 18.345,21 TL Vade Sonu Tutar: 518.345,21 TL AKBANK VADELİ HESAP TL %46,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 18.345,21 TL Vade Sonu Tutar: 518.345,21 TL YAPI KREDİ DÖNÜŞÜM HESABI TL %45,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 17.950,68 TL Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL QNB KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP %45,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 17.950,68 TL Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL ENPARA.COM VADELİ HESAP %40 Faiz Oranı Net Kazanç: 15.780,82 TL Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL HALKBANK E-MEVDUAT HESABI %40 Faiz Oranı Net Kazanç: 15.780,82 TL Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL İŞ BANKASI VADELİ TL HESABI %39 Faiz Oranı Net Kazanç: 15.386,3 TL Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL ŞEKERBANK E-MEVDUAT HESAP %20 Faiz Oranı Net Kazanç: 7.890,41 TL Vade Sonu Tutar: 507.890,41 TL İlgili Haberler Bakan Şimşek KKM'deki son verileri paylaştı! 'Yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi'