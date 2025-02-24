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 | Kübra Çelepi

Bazı sigortalılar için emeklilik yaşı 65'e yükseldi! O tarihten itibaren çalışmaya başlayanlar dikkat: Erkekler ve kadınlarda yaş kesinleşti

Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Bazı sigortalılar için emeklilik yaşı 65'e yükseltildi. 1 Ocak 2019 sonrası işe başlayan erkekler ve 1 Ocak 2023 sonrası işe başlayan kadınlar için emeklilik yaşı artık 65 olacak.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:25

Çalışanlara kötü haber geldi. Türkiye'de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak işliyor. Ancak bazı sigortalılar için bu yaş 65 oldu. 1 Ocak 2019 sonrası sigortalı çalışmaya başlayan erkekler, 1 Ocak 2023 sonrası başlayan kadınlar ve 2024'te işe giren erkekler 65 yaşından önce emekli olamayacak. İşçi statüsünde 2024'te işe başlayan kadınlar prim günlerini 2044-2045 yıllarında tamamladıklarında 63, 2046-2047 yıllarında tamamladıklarında 64 yaşında emekli olabilecek, 2048 ve sonrası ise 65 yaşında emekli olabilecekler 1 Ocak 2028 sonrası işçi statüsünde işe başlayan kadınlar için emeklilik yaşı 65 olacak.

EMEKLİLİK HAYALİ UZAKLAŞIYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi fakat 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı prim günlerinin tamamlanma tarihine göre her iki yılda bir artarak değişecek. Artık 65 yaş şartı geldi.

EMEKLİLİK YAŞI KADEME KADEME 65’E ÇIKIYOR

Emeklilik hesapları değişti. İşçi (4/a) statüsünde olanlar için 7200, esnaf (4/b) ve memur (4/c) statüsünde olanlar için ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emeklilik yaşları değişecek. 31 Aralık 2025'e kadar prim gününü dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek fakat prim gününü 1 Ocak 2036 - 31 Aralık 2037 arasında tamamlayan kadınlar 59, erkekler 61 yaşında; 1 Ocak 2038 - 31 Aralık 2039 arasında tamamlayanlar ise kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olacak. Prim gün sayısını 2044 ve sonrasında tamamlayan erkekler 65 yaşından önce emekli olamazken, kadınlar için de bu şart 2048 yılından itibaren geçerli olacak.

GENÇ NESİL İÇİN EMEKLİLİK ZORLAŞIYOR

1 Ocak 2019 sonrası sigortalı olan erkekler ve 1 Ocak 2023 sonrası sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 65 oldu. İşçi statüsünde 2024’te sigortalı olan erkekler de 65 yaşında emekli olacak. Kadınlar için ise emeklilik yaşı 2044’ten itibaren kademeli olarak 65’e çıkacak. 1 Ocak 2028 sonrası sigortalı olan işçi kadınlar ise doğrudan 65 yaşında emekli olabilecek.

EMEKLİ YENİ YAŞ TABLOSU DEVREYE GİRECEK

Emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler gereği daha önce sigortalı olsa bile prim günlerini 2048'de tamamlayanlar 65 yaşından önce emekli olamayacak. Bu durum, erken sigorta girişi olan ancak prim günlerini geç tamamlayanlar için de geçerli olacak.

2008 sonrası işe girenlerin emeklilik koşulları şöyle;

SON 7 YIL KURALI TARİH OLDU

30 Nisan 2008 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli olan son 7 yıl kuralı, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kaldırıldı. Daha önce BAĞ-KUR kapsamında olan ve son 7 yılın 3,5 yılını SSK statüsünde geçirenler daha erken emekli olabiliyordu fakat 2008 sonrası sigortalı olanlar için en çok hangi statüde çalıştılarsa o statüye göre emeklilik hakkı tanınacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

2008 sonrası emeklilik yaşı kaç?
Tam emeklilikte ilk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e ulaşıyor. Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor.
ETİKETLER
#emeklilik yaşı
#Erken Emekli Olabilmek
#Kadınlar İçin Erken Emeklilik
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
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