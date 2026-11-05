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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:02

BDDK son verileri açıkladı: Kredi hacmi 29 trilyonu geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) açıkladığı 30 Ekim haftalık verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 224 milyar lirayı aşan haftalık artışla 29 trilyon 779 milyon lira seviyesine yükseldi. Sektördeki toplam mevduat 32,7 trilyon liraya gerilerken; tüketici kredilerinin 3,5 trilyon lirayı, bireysel kredi kartı borçlarının ise 3,5 trilyon lira sınırını aşması dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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BDDK son verileri açıkladı: Kredi hacmi 29 trilyonu geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:02

Bankacılık sektörünün toplam , 30 Ekim itibarıyla 29 trilyon lirayı geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 30 Ekim itibarıyla 224 milyar 223 milyon lira artarak 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liradan 29 trilyon 779 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil, geçen hafta 112 milyar 999 milyon lira azalarak 32 trilyon 852 milyar 309 milyon liradan 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liraya geriledi.

BDDK son verileri açıkladı: Kredi hacmi 29 trilyonu geçti

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 557 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 32 milyar 405 milyon lira artarak 3 trilyon 556 milyar 940 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 852 milyar 509 milyon lirası konut, 42 milyar 729 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 661 milyar 701 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 173 milyar 2 milyon lira artarak 5 trilyon 522 milyar 843 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 82 milyar 115 milyon lira artışla 3 trilyon 496 milyar 309 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 298 milyar 714 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 197 milyar 595 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 18 milyar 34 milyon lira artışla 983 milyar 118 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 709 milyar 184 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 23 milyar 894 milyon lira artarak 6 trilyon 210 milyar 913 milyon liraya yükseldi.

 

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ETİKETLER
#tüketici kredileri
#kredi hacmi
#mevduat
#Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
#Ticari Krediler
#Taksitli Ticari Krediler
#Ekonomi
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