14°
Avatar
Editor
 20.02.2026

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın

Kripto piyasasını düzenleyecek yasa tasarısı için Washington’dan bankalara açık çağrı geldi. Stablecoin ödüllerine sınırlama, bazı işlemlere ise kontrollü teşvik planlanıyor.

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın
Haber Merkezi
20.02.2026
20.02.2026
, ABD’de kripto varlık piyasasının çerçevesini çizecek yasa tasarısının ilerleyebilmesi için bankacılık sektörüne “uzlaşma” mesajı verdi. Görüşmelere yakın kaynakların aktardığına göre, Washington yönetimi bankalarla yapılan temaslarda bazı ödül programlarının taslak metinde korunacağını net bir şekilde dile getirdi.

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın

Perşembe günü düzenlenen çalışma toplantısında masanın en kritik başlığı stablecoin ödülleri oldu. Amaç, bankalar ile kripto sektörü arasında ortak bir zemin bulmak. Toplantıya katılan Wall Street bankalarının temsilcileri, düzenlemenin kaleme alınma sürecine doğrudan katkı sundu. Güncellenmiş taslağın kısa süre içinde Beyaz Saray tarafından taraflara iletileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın

404. MADDE NEDEN TARTIŞMALI?

Söz konusu düzenleme, Digital Asset Market Clarity Act kapsamında yer alıyor. ABD’de kripto piyasalarını düzenlemeyi hedefleyen bu yasa sürecinin en tartışmalı başlıklarından biri ise 404. madde.

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın

Her ne kadar bu madde doğrudan piyasa yapısını hedef almasa da, geçen yıl yürürlüğe giren GENIUS Act üzerinde önemli değişiklikler öngörüyor. İşte tam da bu nedenle hem bankacılar hem de kripto şirketleri açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

STABLECOİN ÖDÜLLERİNE FREN

Bankalar ile kripto temsilcileri arasındaki üçüncü buluşma niteliği taşıyan toplantıda Beyaz Saray müzakere heyeti yeni bir yaklaşım sundu. Buna göre, mevduat hesaplarına benzeyen stablecoin varlıkları için ödül verilmesi yasaklanacak.

Beyaz Saray’dan bankalara çağrı: Kriptoda uzlaşın

Ancak tamamen kapıların kapanması söz konusu değil. Belirli işlem ve faaliyetler kapsamında bazı teşviklerin devam etmesine izin verilmesi planlanıyor. Yani bir anlamda, ödül sistemine sınırlı ama kontrollü bir alan açılıyor.

