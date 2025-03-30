Bitcoin fiyatı stres altında! Trump'ın gümrük vergileri piyasaları korkutuyor

Trump'ın 2 Nisan'da yapmayı planladığı yeni gümrük vergisi duyurusu, Bitcoin ve hisse senetlerini baskı altına aldı. Ticaret savaşı korkuları yatırımcıların risk iştahını azalttı. Bitcoin (BTC) fiyatı dünden bu yana yüzde 0,61 arttı. Son bir haftada fiyat yüzde 2 düştü.

Trump'ın 2 Nisan'da Çin'e uygulayacağı yeni gümrük vergilerini açıklaması kripto para ve hisse senetleri piyasalarında baskı oluşturdu. Yatırımcılar, ticaret savaşının artması ve risk azalması gibi endişelerle mücadele etmeye çalışıyor.

TİCARET SAVAŞI KORKUSU KÖRÜKLENDİ

2 Nisan duyurusunun, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarını hedef alan karşılıklı ticaret tarifelerini ayrıntılı olarak açıklaması bekleniyor. Önlemler, ülkenin tahmini 1,2 trilyon dolarlık mal ticaret açığını azaltmayı ve yerel üretimi artırmayı amaçlıyor. Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler, yatırımcıların 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebilecek olası bir gümrük vergisi duyurusuna hazırlanmasıyla birlikte geleneksel ve kripto para piyasaları üzerinde etkili olacak.

2 Nisan'daki tarifelerin yaklaşmasıyla kripto para piyasasını baskı altına girdi. Bu durum ticaret savaşı korkularını tetikledi ve yatırımcıların risk iştahını azalttı.

KRİPTO VE HİSSE PİYASALARINI BASKI ALTINA ALDI

İlk tarife duyurusunun ardından geçen iki ayda S&P 500 (SPX) endeksi %18 düştü. Bitcoin hafta sonu yaşanan oynaklığın on günlük yeni düşük seviyelere ulaşmasının ardından 30 Mart'ta 83.000 dolara ulaştı. ABD borsalarındaki devam eden düşüşten kaynaklanan ek bir satış baskısı oluşmayan Bitcoin, düşüşlerin çoğunu silerek Wall Street'in son kapanışına göre tam bir dönüş gerçekleştirdi. Bitcoin'in Mart ayında 16 aylık yükseliş trendi içerisinde 50 günlük düşen bayrak kanalından kesin bir çıkış gerçekleştirmesinin yanı sıra, Başkan Donald Trump'ın Mart ayında gümrük vergilerine ilişkin yaptığı dönüşün de etkili olması bekleniyor.