Bitcoin iki ayın en dibinde

Bitcoin, haftaya Asya piyasalarında güçlü bir satış baskısıyla başladı. En büyük kripto para, yüzde 3,9’a varan düşüşle 81 bin 102 dolara kadar çekildi. Bu seviye, 21 Kasım’dan bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Kasım ayındaki yükselişin ardından gelen bu geri çekilme, yatırımcı cephesinde tedirginliği artırdı. 6 Ekim’de görülen tüm zamanların zirvesine kıyasla Bitcoin’deki değer kaybı yüzde 34’ü aşmış durumda. Açıkçası, piyasanın bu kadar kısa sürede bu ölçekte geri vermesi dikkat çekiyor.

TASFİYE DALGASI BÜYÜDÜ

Fiyattaki sert hareket, vadeli işlemler tarafında da etkisini gösterdi. CoinGlass verilerine göre son 24 saat içinde kripto piyasası genelinde 1,5 milyar doların üzerinde long (uzun) pozisyon tasfiye edildi. Yani yükseliş beklentisiyle pozisyon alan birçok yatırımcı, ani düşüşe hazırlıksız yakalandı. Volatilitenin artmasıyla birlikte, özellikle yüksek kaldıraçlı işlemlerin piyasayı daha kırılgan hale getirdiği bir kez daha ortaya çıktı.

BİTCOİN ETF’LERİNDEN ÜÇ AYDIR ÇIKIŞ VAR

Satış baskısı yalnızca spot ve türev piyasalarda değil, kurumsal yatırım cephesinde de hissediliyor. ABD’de işlem gören 12 spot Bitcoin ETF’i, üst üste üçüncü ayda da net para çıkışı yaşadı. Ocak ayının sonuna kadar bu eğilim devam ederse, söz konusu fonlar 2024’te piyasaya sürülmelerinden bu yana en uzun soluklu çıkış dönemini kayda geçirmiş olacak. Bloomberg verilerine göre bu süreçte spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 4,8 milyar dolar çekildi.

ALTIN ETF’İ YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Fon hareketleri, yatırımcı tercihlerindeki değişimi de net biçimde gösteriyor. Dünyanın en büyük Bitcoin ETF’i olarak bilinen BlackRock iShares Bitcoin Trust, toplam varlık büyüklüğü açısından BlackRock’ın Altın ETF’inin gerisine düşmüş durumda.