Bitcoin’de sert fren: Fiyatlar resmen çakıldı

Bitcoin’de haftaya damga vuran yükseliş uzun sürmedi. Lider kripto para birimi, 74 bin doların üzerini test ettikten sonra sert bir düzeltmeyle karşılaştı ve yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 70 bin dolar sınırına kadar çekildi.

Piyasadaki bu geri çekilmede birkaç başlık öne çıktı. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın temkinli mesajları, riskli varlıklarda baskıyı artırdı. Bitcoin de bu tablodan payını aldı.

LİKİDASYON DALGASI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Fiyattaki aşağı yönlü hareketi sertleştiren en önemli unsurlardan biri, 382 milyon doları aşan long pozisyon tasfiyeleri oldu. Yani yükseliş beklentisiyle açılan işlemler, düşüşün hızlanmasıyla birlikte peş peşe kapandı. Bu tasfiyelerin önemli kısmının Bitcoin ve Ethereum tarafında yoğunlaşması da dikkat çekti. Açıkçası bu tür hareketler, piyasadaki kırılganlığın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Fiyat düşünce satış artıyor, satış arttıkça da baskı daha görünür hale geliyor.

70 BİN DOLAR SEVİYESİ ŞİMDİLİK AYAKTA

Buna rağmen piyasada öne çıkan bir gerçek var: 70 bin dolar seviyesi şimdilik korunuyor. Bu eşik, kısa vadede en kritik destek noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin altına inilmemesi, daha derin bir geri çekilmenin önünü en azından şimdilik kesmiş durumda. Bir başka deyişle, alıcıların tamamen çekilmediği anlaşılıyor. İşte bu yüzden analistler, kısa vadeli yön tayini açısından 70 bin doların üzerinde kalıcılığı oldukça önemli buluyor.

ENFLASYON VERİSİ DE BASKIYI ARTIRDI

Sadece Fed mesajları değil, ABD’den gelen güçlü enflasyon verileri de satış baskısını besledi. Beklentilerin üzerinde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verileri, enflasyonun hâlâ kolay kolay geri çekilmeyeceği endişesini güçlendirdi. Şubat ayında çekirdek PPI yıllık bazda yüzde 3,9’a yükselirken, aylık artış yüzde 0,5 oldu. Bu tablo da doğal olarak faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği düşüncesi, kripto para gibi risk iştahına duyarlı varlıklarda satış baskısını artırdı.

KRİPTO PİYASASINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Tüm bu oynaklığa rağmen küresel kripto para piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ancak piyasadaki yön arayışı bitmiş değil, biraz da sinirler gerilmiş durumda. Analistler, önümüzdeki süreçte 70 bin dolar seviyesinin belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanırsa yatırımcı güveni yeniden toparlanabilir. Aksi durumda ise satış baskısının daha da derinleşmesi sürpriz sayılmayacak.