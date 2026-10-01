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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:02

Borsa güne yükselişle başladı: İşte perşembe gününün son rakamları

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. İşte detaylar ve tüm rakamlar..

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa güne yükselişle başladı: İşte perşembe gününün son rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:02

'da endeksi, güne yüzde 0,66 yükselişle 12.026,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen yüzde 7,84 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de ekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının () faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Borsa güne yükselişle başladı: İşte perşembe gününün son rakamları

Öte yandan yurt içinde ise (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#Fed
#sermaye piyasası kurulu
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Tera Portföy Yönetimi Aş
#Ekonomi
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