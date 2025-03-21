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 | Kübra Çelepi

Borsada fırsat sinyali geldi! Hissesi olanlar dikkat: Panikleyen kaybeder diyerek uyardı

Borsada yaşanan düşüş haber akışından etkilenmeye devam ediyor. Piyasaların sakinleşmesi ile endeksin yeniden 10 bine doğru hareket edebileceği öngörüldü. Borsada hissesi olan yatırımcı ise tedirgin. Ekonomist Gökhan Özalp borsada dalgalı seyri yorumlayarak kritik noktalara dikkat çekti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 14:25

Borsa, son günlerde yaşanan haberler ve ekonomik gelişmeler nedeniyle düşüş gösterdi. Ancak Ekonomist Gökhan Özalp, bu düşüşün yatırımcılar için bir alım fırsatı olabileceğini belirtti. Geçmişte de benzer düşüşler yaşanan ve ardından toparlanmasıyla bu görüşüne destek sunan Özalp, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek'ten gelen sakinleştirici açıklamalara dikkat çekerek olumlu konuştu.

BORSADA DÜŞÜŞ FIRSAT MI?

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Gökhan Özalp'ın açıklamaları şöyle;

"Piyasalardaki dalgalanmayı doğru okumak her zaman kolay olmuyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte borsada sert düşüşler görülse de, geçmiş yıllardaki benzer olaylar bize bir şey öğretiyor: Panik yerine sakin kalmak daha sağlıklı bir strateji olabilir.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Son 2-3 gündür haber akışları ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle borsada satış baskısı arttı. Özellikle büyük yatırımcılar ve yabancı fonlar banka hisselerinde satış yapıyor. Bu durum, endeksin 10.800-10.900 seviyelerinden 9.000 bandına kadar gerilemesine neden oldu. Ancak burada kritik nokta şu: Bu düşüş bir alım fırsatına dönüşebilir mi? Geçmiş yıllarda da piyasayı sarsan haberler sonrasında sert düşüşler yaşanmış ama ardından toparlanma süreci başlamıştı.

PANİK YERİNE STRATEJİK DÜŞÜNMEK GEREK

Piyasadaki psikoloji bozulduğunda yatırımcıların ilk refleksi, “Hisselerimi satayım, sonra gelişmelere göre yeniden yatırım yaparım” şeklinde oluyor. Ancak bu tür ani hareketler her zaman kazanç sağlamayabilir.

Faiz, enflasyon ve makroekonomik dengeler göz önüne alındığında, şu an borsadan uzak durmak yerine stratejik hareket etmek daha doğru olabilir. Nitekim, büyük satışların ardından haber akışı değiştiğinde piyasaların hızla toparlandığını sıkça gördük.

MERKEZ BANKASI VE MEHMET ŞİMŞEK’TEN SAKİNLEŞTİRİCİ AÇIKLAMALAR

Hükümet ve ekonomi yönetimi de piyasaları dengelemek için adımlar atıyor. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası’nın açıklamaları, özellikle döviz ve altın tarafında etkisini gösterdi ve sert hareketleri bir miktar sakinleştirdi. Borsa tarafında da hafta sonu gelişmeleri izleyerek, haftaya daha dengeli bir piyasaya giriş yapabiliriz.

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YABANCI YATIRIMCI PİYASAYI NASIL GÖRÜYOR?

Son 1,5 yıldır yabancı yatırımcı ilgisi nispeten düşük. Özellikle pandemi sonrası uzun vadeli yatırımcılar Türkiye’den çekilmişti. Şu anda piyasada daha çok hedge fonlar etkin rol oynuyor. Bu fonlar, hızlı pozisyon alıp kısa vadede hareket eden yatırımcılar olduğu için, haber akışına bağlı olarak ani alım ve satım işlemleri yapabiliyorlar. Son günlerde yaşanan satış baskısının bir nedeni de bu. Ancak bu tür fonların çıkışı kalıcı olmak zorunda değil; piyasa dengelendiğinde tekrar alım yapmaya başlayabilirler.

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BUNDAN SONRA NE OLUR?

Borsada yaşanan düşüşler geçmişte olduğu gibi uzun vadede bir alım fırsatına dönüşebilir. Haber akışlarının yönü değiştiğinde, satışların yerini hızlı bir toparlanma süreci alabilir ve endeks yeniden 10.000 seviyelerine doğru hareket edebilir.Hafta sonu gelişmeleri dikkatle takip etmekte fayda var. Pazartesi günü piyasaların nasıl bir tepki vereceği, haber akışına bağlı olarak netleşecek. Şimdilik panik yerine sakin ve temkinli bir duruş sergilemek, yatırımcılar için daha sağlıklı bir strateji olabilir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul niye düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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