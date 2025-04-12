BTC'de boğa momentumu sinyali geldi! Şimdi 84 bin sonra 100 bin dolar mı?

Bitcoin fiyatı bu hafta 84.000 doların üzerine çıktı. Balina alım aktiviteleri ve teknik göstergeler, 100.000 dolar hedefine doğru bir yolculuğuna işaret etti. Gümrük vergisi gerginlikleri 100.000 dolara doğru yarışı körüklüyor. Analistler, yenilenen satın alma sinyallerinin, küresel tarife gerginliklerine rağmen piyasa duyarlılığının yükselişe geçmesiyle Bitcoin'in uzun vadeli potansiyeline güçlü bir güven duyduğuna inanıyor.

Bitcoin, 75.000 doların altına kısa süreliğine düştükten sonra bu hafta 84.000 doların üzerine çıkarak tekrar ilgi çekti. Bitcoin fiyatının 84 bin doların üzerine çıkmasının neden boğa momentumu sinyali verdiği belli oldu. 30 günlük ortalamanın üzerinde BTC biriktiren büyük yatırımcıların artan ilgisi, Bitcoin fiyat artışını büyük ölçüde körükledi.

BİTCOİNİN PİYASA DEĞERİ ARTIK 1,58 TRİLYON DOLAR

Bitcoin'in piyasa değeri artık 1,58 trilyon dolar ve bu da daha geniş kripto sektörü üzerindeki hakimiyetini güçlendirdi. Durgunluk ve enflasyondan endişe eden yatırımcılar, özellikle Başkan Trump'ın Çin ithalatına %145 gümrük vergisi artışı gibi Amerikan politika değişikliklerinden sonra Bitcoin'i bir korunma aracı olarak kullanıyor. Geleneksel piyasalar oynaklık yaşarken, Bitcoin'in 80.000 doların üzerindeki istikrarlı fiyatı, finansal güvenlik arayanlar için bir sığınak oldu. BTC 84.000 dolar civarında konsolide olmasıyla, 100.000 dolara doğru bir çıkışa yaklaşıyor olabilir.

BTC BALİNA FAALİYETİ GÜÇLÜ

Bitcoin'in 82.000 dolar eşiğinin üzerine çıkması balina birikiminde önemli bir artışla aynı zamana denk geldi. CryptoQuant verileri 1.000 ila 10.000 BTC tutan cüzdanların 30 günlük ortalamalarından daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Bu varlıklar, genellikle borsalar veya madenciler yerine kurumsal yatırımcılar veya zengin bireyler, artan bir güveni gösterdi.

YATIRIMCI TALEBİ HIZLANIYOR

1K–10K BTC tutan cüzdanların bakiyeleri 30 günlük ortalamalarından daha hızlı yükseliyor. Tipik olarak yükseliş eğiliminde, güçlü yatırımcı güvenine işaret etti. Balina ilgisi yukarı yönlü fiyat baskısı ekliyor ve genel piyasaya psikolojik bir destek sağlıyor. Eylemleri, akıllı paranın mevcut fiyatları yeni rekor seviyelere doğru potansiyel bir yükselişten önce hala uygun giriş noktaları olarak gördüğünü ima etti.

KARGAŞA BİTCOİN'İN HEDGE CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Küresel ekonomik olaylar Bitcoin'in son performansını önemli ölçüde etkiledi. Yatırımcılar ticaret gerginlikleri, enflasyon endişeleri ve azalan tüketici güveni ile karmaşık bir ortamla karşı karşıya. Çin ürünlerine yönelik son gümrük vergileri artışları ve şu anda altı aylık düşük seviyede olan düşen ABD tüketici güveni, riskten kaçınan bir ortam oluşturdu. Çelişkili bir şekilde, bu durum Bitcoin'e merkezi olmayan ve arzı sınırlı tasarımı nedeniyle fayda sağlıyor. Durgunluk endişeleri artarken, BTC istikrar arayan yatırımcılar tarafından giderek daha fazla dijital altın olarak görülüyor.