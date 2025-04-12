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 | Kübra Çelepi

Emekli maaşını dondurursanız düşüş olmayacak! Uzmanı açıkladı: Yüzde 2’si ek yapılacak

Emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025'ten önce verenler, 2025'te emekli olanlara göre yüzde 31 daha yüksek maaş alacak. Emekli maaşını dondurup yeniden çalışmaya başlayanlar, 2025'teki maaş düşüşünden etkilenmeyecek. En az 5 yıl çalışan bir emekli, 2024'teki maaş seviyesine yeniden ulaşabilir.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 15:28

Erken emekli oldum, şimdi ne olacak, diyenlere uzmanından net cevap geldi. 2025'te emekli olanlara göre 15 Ocak 2025'ten önce emeklilik dilekçesi verenlere yüzde 31 daha yüksek maaş ödenecek. Emekli maaşı dondurularak tekrar çalışmaya başlandığında 2025'teki maaş düşüşünden etkilenmeyecek. Yeni çalıştığınız her 360 gün için bildirilen ortalama kazancınızın yüzde 2'si maaşınıza ek yapılacak.

Emekli maaşını dondurursanız düşüş olmayacak! Uzmanı açıkladı: Yüzde 2’si ek yapılacak

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 15 OCAK’TAN ÖNCE VEREN KAZANDI

2024’ün sonunda aceleyle emeklilik dilekçesi veren binlerce kişi, şimdi yeniden çalışıyor. Ama akıllarda ortak bir soru var. Emekli aylığını dondurup tekrar çalışırsam, yeniden emekli olduğumda maaşım düşer mi? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bu çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Açıklamaları şöyle;

"Eğer emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025’ten önce verdiyseniz şanslısınız. Çünkü 2025’te emekli olanlara göre yüzde 31 daha yüksek maaş alıyorsunuz. Örnekle açıklarsak, şu an 40.000 TL maaş alan bir emekli, bu dilekçeyi 15 Ocak’tan sonra verseydi maaşı 30.500 TL’ye düşecekti. Bu fark, ömür boyu alacağınız emekli aylığına yansıyor. Yani erken emeklilik kararı doğru bir adım olmuş oldu.

Emekli maaşını dondurursanız düşüş olmayacak! Uzmanı açıkladı: Yüzde 2’si ek yapılacak

EMEKLİ AYLIĞINI DONDURURSANIZ DÜŞÜŞ OLMAZ

Emekli maaşınızı dondurup yeniden çalışmaya başlarsanız, 2025’teki maaş düşüşünden etkilenmezsiniz. Üstelik yeni çalıştığınız her 360 gün için, bildirilen ortalama kazancınızın yüzde 2’si oranında maaşınıza ek yapılır.

Örneğin: Brüt 60.000 TL maaşla 720 gün çalışırsanız, emekli maaşınız 2.400 TL artar. O süreçteki zamlar da hesaplanarak maaşınız güncellenir."

Emekli maaşını dondurursanız düşüş olmayacak! Uzmanı açıkladı: Yüzde 2’si ek yapılacak
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EMEKLİ MAAŞI DÜŞÜŞÜ KALICI MI?

Ahmet Kıvanç’a göre kesin bir şey söylemek mümkün değil ama hükümetin projeksiyonlarına göre, en az 5 yıl çalışan bir emekli, 2024’teki maaş seviyesine yeniden ulaşabilir.

"Emekli aylığını dondurup çalışmak, maaş düşüşü yaşamamak açısından güvenli. Ancak buradaki kritik nokta şu: O süreçte yapacağınız çalışma, sonunda alacağınız emekli maaşını ne kadar artıracak? Yani kazanacağınız fark, dondurma sürecindeki kayba değiyor mu, iyi hesaplamak gerekiyor."

Emekli maaşını dondurursanız düşüş olmayacak! Uzmanı açıkladı: Yüzde 2’si ek yapılacak
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