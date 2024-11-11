Bu arabalar tam bir akaryakıt cimrisi! İşte sürücüsünü üzmeyen en az yakıt tüketen benzinli, dizel ve hibrit araçlar
En az yakan otomobiller her sürücünün hayali. Araba almak isteyenler için en cimri otomobiller belli oldu. Yakıt fiyatları giderek artarken işte sürücüye can suyu olacak en az yakan benzinli, dizel ve hibrit otomobiller.
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından her gün sorgulanıyor. Zam ve indirim haberleri yakından takip edilirken fiyatlar 50 liraya yaklaşmış durumda. Şu günlerde ise en az yakıt tüketen araçlar altın değerinde. İşte akaryakıt fiyatlarına çare arayan sürücüler için en az yakıt harcayan otomobil modelleri.
EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER
Hibrit ve elektrikli araç teknolojisi her geçen gün hızla ilerliyor. Çevre dostu teknolojiler artarken benzinli araçlar ise hala popüler. Sürücüler benzinli araçtan kolay kolay vazgeçmeyecek gibi. Gelen satış verileri de bu görüşü doğruluyor. Benzililer yüksek performans özellikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.
Ancak vatandaş araç alırken en çok yakıt harcamasına bakıyor. ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car and Driver, sürücüleri yakından ilgilendiren araştırmasını paylaştı. Yakıt verimliliği en yüksek benzinli otomobiller sıralandı.
YAKIT CİMRİSİ BENZİNLİLER
Bu araçlar yakıt tasarrufu sağlarken araç sahiplerinin de cebini koruyor. İşte o liste;
- Mitsubishi Mirage: Ortalama yakıt tüketimi 6 litre
- Honda Civic: Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre
- Hyundai Elantra: Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre
- Toyota Corolla: Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre
- Nissan Versa: Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre
- Kia Forte: Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre
- Nissan Sentra: Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre
- Volkswagen Jetta: Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre
- Acura Integra: Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
- Nissan Kicks: Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER
Sürücüler en az yakan dizel arabaların da peşine düşüyor. Benzinliler kadar tercih edilen dizellerde de yakıt cimrisi otomobiller belli oldu.
- FIAT EGEA: 4,1 litre yakıt tüketimiyle en az yakan
- RENAULT MEGANE SEDAN: Yakıt tüketim verisi 4,6 litre
- CITROËN C-ELYSEE: 100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi
- FORD FOCUS: hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre
- DACIA DUSTER: 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt
- PEUGEOT 2008: 100 km’de sarfiyatı 5,0 litre
- PEUGEOT 508: Aracın yakıt tüketim verisi 5,1 litre
- OPEL GRANDLAND: dizel motoruyla ortalama yakıt tüketimi 5,5 lt
- SKODA OCTAVIA: 100 km’de 5,6 lt.
- HYUNDAI TUCSON: 100 km’de yakıt tüketimi ortalama 5,6 lt.
EN AZ YAKAN HİBRİT ARAÇLAR HANGİLERİ?
İşte en az yakan 10 hibrit otomobiller;
Jeep compass 4xe: 100 km'de 2 litre
Porsche Cayenne: 100 km'de 1,8 litre
Range Rover Evoque: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 1,4 litre
Alfa Romeo Tonale (Hibrit versiyonu): 100 km'de 1,4 litre yakıt harcıyor
DS 8 E-Tense : 100 km'de ortalama 1,3 litre
BMW X1 xDrive30E: Ortalama 1,1 litre yakıt tüketimi
BYD Seal U DM-i: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 0,9 litre
Volvo S90 Recharge: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 0,7 litre
Cupra Formentor: 100 km'de yakıt tüketimi 0,6 litre
MG HS PHEV: 100 km'de 0,54 litre yakıyor.