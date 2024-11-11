Bu arabalar tam bir akaryakıt cimrisi! İşte sürücüsünü üzmeyen en az yakıt tüketen benzinli, dizel ve hibrit araçlar

11 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:06

En az yakan otomobiller her sürücünün hayali. Araba almak isteyenler için en cimri otomobiller belli oldu. Yakıt fiyatları giderek artarken işte sürücüye can suyu olacak en az yakan benzinli, dizel ve hibrit otomobiller.

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Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından her gün sorgulanıyor. Zam ve indirim haberleri yakından takip edilirken fiyatlar 50 liraya yaklaşmış durumda. Şu günlerde ise en az yakıt tüketen araçlar altın değerinde. İşte akaryakıt fiyatlarına çare arayan sürücüler için en az yakıt harcayan otomobil modelleri.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Hibrit ve elektrikli araç teknolojisi her geçen gün hızla ilerliyor. Çevre dostu teknolojiler artarken benzinli araçlar ise hala popüler. Sürücüler benzinli araçtan kolay kolay vazgeçmeyecek gibi. Gelen satış verileri de bu görüşü doğruluyor. Benzililer yüksek performans özellikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

Ancak vatandaş araç alırken en çok yakıt harcamasına bakıyor. ABD'de yayın yapan otomobil araştırma ve değerleme sitesi Car and Driver, sürücüleri yakından ilgilendiren araştırmasını paylaştı. Yakıt verimliliği en yüksek benzinli otomobiller sıralandı.

YAKIT CİMRİSİ BENZİNLİLER

Bu araçlar yakıt tasarrufu sağlarken araç sahiplerinin de cebini koruyor. İşte o liste;

Mitsubishi Mirage: Ortalama yakıt tüketimi 6 litre

Honda Civic: Ortalama yakıt tüketimi 6,50 litre

Hyundai Elantra: Ortalama yakıt tüketimi 6,55 litre

Toyota Corolla: Ortalama yakıt tüketimi 6,70 litre

Nissan Versa: Ortalama yakıt tüketimi 6,75 litre

Kia Forte: Ortalama yakıt tüketimi 6,85 litre

Nissan Sentra: Ortalama yakıt tüketimi 6,90 litre

Volkswagen Jetta: Ortalama yakıt tüketimi 6,95 litre

Acura Integra: Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

Nissan Kicks: Ortalama yakıt tüketimi 7,10 litre

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Sürücüler en az yakan dizel arabaların da peşine düşüyor. Benzinliler kadar tercih edilen dizellerde de yakıt cimrisi otomobiller belli oldu.

FIAT EGEA: 4,1 litre yakıt tüketimiyle en az yakan

RENAULT MEGANE SEDAN: Yakıt tüketim verisi 4,6 litre

CITROËN C-ELYSEE: 100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi

FORD FOCUS: hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre

DACIA DUSTER: 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt

PEUGEOT 2008: 100 km’de sarfiyatı 5,0 litre

PEUGEOT 508: Aracın yakıt tüketim verisi 5,1 litre

OPEL GRANDLAND: dizel motoruyla ortalama yakıt tüketimi 5,5 lt

SKODA OCTAVIA: 100 km’de 5,6 lt.

HYUNDAI TUCSON: 100 km’de yakıt tüketimi ortalama 5,6 lt.

EN AZ YAKAN HİBRİT ARAÇLAR HANGİLERİ?

İşte en az yakan 10 hibrit otomobiller;

Jeep compass 4xe: 100 km'de 2 litre

Porsche Cayenne: 100 km'de 1,8 litre

Range Rover Evoque: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 1,4 litre

Alfa Romeo Tonale (Hibrit versiyonu): 100 km'de 1,4 litre yakıt harcıyor

DS 8 E-Tense : 100 km'de ortalama 1,3 litre

BMW X1 xDrive30E: Ortalama 1,1 litre yakıt tüketimi

BYD Seal U DM-i: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 0,9 litre

Volvo S90 Recharge: 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 0,7 litre

Cupra Formentor: 100 km'de yakıt tüketimi 0,6 litre

MG HS PHEV: 100 km'de 0,54 litre yakıyor.