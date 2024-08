Bu kişi ve kuruluşlar kripto varlık hizmeti veremeyecek! Listeyi SPK paylaştı

26 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:01

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet belgesi almak isteyenlerin başvurusuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı. SPK, kripto varlık hizmeti veremeyecek kişi ve kuruluşları açıkladı. 64 kişi ve kuruluş, 5 iş günü içerisinde kripto varlık hizmeti sağlamayı durduracak.

SPK'DAN KRİPTO VARLIK DÜZENLEMESİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcı başvurularından 32'sini işlemden kaldırdı, 32 başvuruyu ise işleme alınmadı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yasal uyum süreçlerini tamamlamaları gerektiğini vurgulayan SPK söz konusu 64 kişi ve kuruluşun işlemlerine 5 iş günü içerisinde son vermesi gerektiğini ifade etti.

SPK kripto varlık hizmeti veremeyecek 64 kişi ve kuruluş şöyle;

BAŞVURUSU İŞLEMDEN KALDIRILAN PLATFORMLAR LİSTESİ

Aleyna YETGİN

Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ

Biturca Teknoloji AŞ

BOV Gate Teknoloji AŞ

BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ

Carny Teknoloji AŞ

Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ

Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ

Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ

Easy International Teknoloji Yatırım AŞ

Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ

FreeBNK Holdings Limited

Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ

Global Fintech Teknoloji AŞ

Kolay Finansal Teknolojiler AŞ

Kriptobin Teknoloji AŞ

M313 Teknoloji Yatırım AŞ

Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ

MH Finans Teknoloji AŞ

Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ

Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ

Seçgin YETGİN

Tomya Teknoloji AŞ

Türkinvest Teknoloji AŞ

Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ

Webthree Teknoloji Ticaret AŞ

Winansör Teknoloji AŞ

Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ

Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti

Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ

Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti

BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYAN PLATFORMLAR LİSTESİ

AHL Gold E-Ticaret AŞ

Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ

And X Teknoloji AŞ

Apenin Teknoloji AŞ

Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ

BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ

CLTS Teknoloji AŞ

Coinlist Teknoloji AŞ

Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ

Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ

Deca Finansal Teknolojiler AŞ

Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti

Floww Finansal Teknolojiler AŞ

Fuze Teknoloji AŞ

FX Bilişim ve Teknoloji AŞ

GCB Finansal Teknoloji AŞ

Icon T Teknoloji Ltd Şti

Kentkart Global Elektronik AŞ

Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ

Mamoru Turkey Teknoloji AŞ

Mavi Yelken Teknoloji AŞ

MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ

Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ

Primera Finansal Teknoloji AŞ

PrimeXBT Teknoloji AŞ

Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ

Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti

Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ

Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ

Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ

Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ