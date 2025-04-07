Bu primler de sayılıyor! 4600 günle hem emeklilik hem tazminat! SGK yazısı şart

Binlerce çalışan için kıdem tazminatı hayal değil. Prim gününüz ve sigorta başlangıç tarihiniz uygunsa, SGK yazısını alarak işinizden kendi isteğinizle ayrılıp yasal olarak tazminatınızı alabilirsiniz. 4600 günle bu hakka kavuşanlar için bu detaylar büyük fırsat niteliğinde. Emeklilik için yaş dışındaki koşulları tamamlayan çalışanlar, SGK’dan alacakları resmi yazıyla işlerinden ayrılıp kıdem tazminatı alma hakkına kavuşabiliyor.

İstifa eden çalışana kıdem tazminatı verilmez kuralı, belirli şartlar sağlandığında mümkün oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki koşulları tamamlayan çalışanlar, SGK’dan alacakları resmi yazıyla işlerinden ayrılıp kıdem tazminatı alabilir. Özellikle 2008 sonrası sigortalılar için 4600 gün prim yeterli. İşte tüm dönemlere göre kıdem tazminatı alma şartları.

İŞE BAŞLADIĞINIZ TARİHE GÖRE ŞART DEĞİŞİYOR

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in aktardığına göre, bir iş yerinde en az 1 yıl çalışan ve kendi kusuru dışında işten çıkarılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ancak istifa edenler için bazı istisnalar var. En önemlisi, emeklilik için yaş dışındaki prim ve yıl şartlarının tamamlanması. Bu durumda çalışanlar SGK’dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını alarak istifa edebiliyor.

Kıdem tazminatı alabilmek için gereken prim gün sayısı ve yıl şartı, sigorta giriş tarihine göre üç ayrı dönemde değerlendiriliyor:

1) 8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar:

10 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim yeterli.

SGK yazısıyla tazminat alınabiliyor.

2) 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası:

7000 gün primi olanlar doğrudan tazminat alabiliyor.

Alternatif olarak 4500 gün primi olan ve 25 yılını dolduranlar da hak sahibi.

3) 1 Mayıs 2008 Sonrası Sigortalılar:

Burada şart 7200 gün.

Ancak kademeli geçişle 4600 ila 5400 gün arası prim yeterli olabiliyor.

Örneğin; 2008’de işe başlayan biri için 4600 gün, 2016 sonrası başlayanlar için 5400 gün gerekiyor.

BU PRİMLER DE EMEKLİLİĞE SAYILIYOR

Kıdem tazminatı alabilmek için yeterli olan bu prim günleri aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerli. Ancak emeklilik için ayrıca yaş şartı da bulunuyor. Yani yaş dışı şartları tamamlayanlar hem kıdem tazminatını alabiliyor hem de ileride yaşını doldurunca emekli olabiliyor.

SGK YAZISI OLMAZSA TAZMİNAT DA YOK

Ancak Faruk Erdem şu konuda uyardı;

"İstifa öncesi mutlaka SGK’dan 'emeklilik şartlarını tamamlamıştır' yazısı alınmalı. Bu yazı olmadan yapılan istifalarda işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Dilekçeye bu yazıyı ekleyip, ayrılma gerekçesi olarak da yaş dışındaki emeklilik şartlarının tamamlandığını belirtmek gerekiyor."