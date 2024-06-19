Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:22
Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

Dün sabah düşüş ile başlayan altın fiyatı yükselmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları arttı. Altın yatırımcısı bayramın dördüncü gününde canlı altın fiyatlarını araştırmaya başladı. 19 Haziran günü gram altın 2 bin 480 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatlarında beklenen yükseliş başladı. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları arttı. 

Gram altında son durum yatırımcısını sevindirdi.

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024 - 1. Resim

19 HAZİRAN 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı yükseldi.

Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti.

Bugün gram altın 2 bin 480 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 980 TL'ye kadar çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024 - 2. Resim

GRAM ALTIN FİYATI 19 HAZİRAN 2024

Alış fiyatı: 2.405,86 lira 
Satış fiyatı: 2.480,49 lira

KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

çeyrek alış fiyatı: 3.881 lira
çeyrek satış fiyatı: 3.980  lira

Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024 - 3. Resim

YARIM ALTIN FİYATI 19 HAZİRAN

yarım alış fiyatı: 7.724 lira
yarım satış fiyatı: 7.908 lira

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

tam alış fiyatı: 15.491 lira
tam satış fiyatı: 15.805 lira

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...