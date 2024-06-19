Canlı altın fiyatları yükselmeye başladı! 19 Haziran anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2024

19 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:22

Eylem Tok ile oğlu 5 eyalet değiştirmiş! Kaçış rotaları belli oldu

Eylem Tok ile oğlu 5 eyalet değiştirmiş! Kaçış rotaları belli oldu

Altın fiyatlarında beklenen yükseliş başladı. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları arttı.

Gram altında son durum yatırımcısını sevindirdi.

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

19 HAZİRAN 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı yükseldi.

Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti.

Bugün gram altın 2 bin 480 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 980 TL'ye kadar çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

GRAM ALTIN FİYATI 19 HAZİRAN 2024

Alış fiyatı: 2.405,86 lira

Satış fiyatı: 2.480,49 lira

KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

çeyrek alış fiyatı: 3.881 lira

çeyrek satış fiyatı: 3.980 lira

YARIM ALTIN FİYATI 19 HAZİRAN

yarım alış fiyatı: 7.724 lira

yarım satış fiyatı: 7.908 lira

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

tam alış fiyatı: 15.491 lira

tam satış fiyatı: 15.805 lira