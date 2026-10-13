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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:24

Çiftçinin gözü kulağı bu haberdeydi: TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin merakla beklediği 2026 dönemi çeltik alım fiyatlarını duyurdu! Açıklanan yeni fiyat listesine göre Baldo grubu çeltiğin tonu 45 bin TL, Cammeo grubu 43 bin TL, Osmancık grubu ise 38 bin TL olarak belirlendi. Alımlara 15 Ekim itibarıyla başlayacağını ilan eden TMO, ödemelerin ise 21 Ekim’den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Çiftçinin gözü kulağı bu haberdeydi: TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:24

'na bağlı (), çiftçileri yakından ilgilendiren alım fiyatlarını duyurdu.
TMO, çeltik alım fiyatlarını duyurdu. 

Yapılan açıklamaya göre TMO, baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak. 

Çiftçinin gözü kulağı bu haberdeydi: TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

TMO'nun alımlara 15 Ekim’de başlayacağı belirtilirken, ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim’den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağı ifade edildi.

 

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ETİKETLER
#15 Ekim
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#tmo
#çeltik
#toprak mahsulleri ofisi
#Ekonomi
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