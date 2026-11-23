Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerini de değiştirmeye başladı. ABD'li bankacılık devi Citigroup (Citi), yatırımcıların risk iştahındaki azalma ve borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan sermaye çıkışlarının ardından Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat hedeflerini düşürdü.

Banka, Bitcoin için daha önce 113 bin dolar olarak belirlediği hedefi 99 bin 532 dolara çekti. Ether tahmini ise 3 bin 28 dolardan 2 bin 838 dolara indirildi. Citi'nin kararında özellikle ETF'lere yönelik talebin zayıflaması, doların güçlenmesi ve küresel finansal koşulların sıkılaşması etkili oldu.

BİTCOİN İÇİN 113 BİN DOLARLIK HEDEF TARİH OLDU

Citi analisti Alex Saunders, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde azaldığını söyledi. Saunders'a göre yılın başından itibaren fonlara yönelen sermaye hareketleri yeniden net çıkışa döndü. Bu tablo, Bitcoin'in önümüzdeki dönemdeki fiyat performansına ilişkin beklentilerin de gözden geçirilmesine neden oldu.

Banka, yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin'e yönelik fon akışı beklentisini pozitif seviyeden nötr görünüme çekti.

GÜÇLÜ DOLAR VE YÜKSEK FAİZLER BASKIYI ARTIRIYOR

Bitcoin üzerindeki baskının tek nedeni ETF'lerden çıkan para değil. Küresel ekonomideki gelişmeler de kripto piyasasının yönünü belirlemeye başladı. Saunders, doların değer kazanması, enflasyondan arındırılmış tahvil getirilerinin yükselmesi ve hisse senedi piyasalarında artan dalgalanmaların Bitcoin'e yönelik yatırım talebini zayıflattığını belirtti. Analiste göre Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketlerinde artık yalnızca kripto para piyasasına özgü gelişmeler değil, küresel ekonomik koşullar da önemli rol oynuyor.

Özellikle sıkı finansal koşullar ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması, bankanın daha temkinli bir tahmin açıklamasında belirleyici oldu.

BİTCOİN 61 BİN 367 DOLAR SEVİYESİNDE

Kripto piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin, yüzde 0,8 değer kazanarak 61 bin 367 dolardan işlem gördü. Citi'nin 12 aylık hedefini 113 bin dolardan 99 bin 532 dolara indirmesi, bankanın uzun vadeli yükseliş beklentisini tamamen terk etmese de piyasadaki riskleri daha fazla dikkate aldığını gösterdi.

ETHER TAHMİNİ DE AŞAĞI ÇEKİLDİ

Citi'nin hedef fiyat revizyonundan etkilenen bir diğer kripto varlık ise Ether oldu. Banka, ETF'lerden devam eden sermaye çıkışları nedeniyle Ether'in 12 aylık fiyat tahminini 3 bin 28 dolardan 2 bin 838 dolara düşürdü. Bitcoin'de olduğu gibi Ether'de de yatırımcı talebinin zayıflaması ve fonlardan çıkan paranın artması, fiyat beklentilerinin aşağı yönlü güncellenmesine yol açtı.

ETHER ETF'LERİNDEN 4,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Citi'nin değerlendirmesinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Ether ETF'lerinden yaşanan büyük çaplı para çıkışı oldu. Alex Saunders'ın paylaştığı verilere göre, ekim ayının başından bu yana Ether ETF'lerinden yaklaşık 4,5 milyar dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti. Üstelik söz konusu fonlarda son yedi haftanın tamamında negatif para akışı kaydedildi. Yani yatırımcıların fonlardan para çekme eğilimi haftalardır devam ediyor.

Saunders, toplam kripto para piyasasının değerinin son bir yıllık işlem aralığının alt bandına gerilediğine işaret etti. Analist, piyasadaki satış dalgasından en fazla etkilenen kripto varlığın ise Ether olduğunu vurguladı.