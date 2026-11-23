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İstanbul
2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), tek zam yerine ocak ve temmuz aylarında iki ayrı artış yapılmasını önerdi. Raporda ocak için yüzde 18,3, temmuz için yüzde 8,7 zam senaryosu paylaşılırken; bu formülün mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücrete uygulanması halinde maaşın temmuz ayında 36 bin 103 TL seviyesine çıkabileceği hesaplandı.
İşte o önerinden kritik detaylar ve ortaya çıkan tüm rakamlar...
Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde zam tahminleri art arda gelirken iş dünyasından farklı bir öneri geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), hazırladığı ekonomi raporunda 2027 yılı için asgari ücretin yılda bir kez değil, altı ay arayla ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı artırılmasını önerdi.
TGSD'nin hazırladığı rapora ilişkin Ekonomim'de yer alan bilgilere göre, asgari ücrete ocak ayında yüzde 18,3, temmuz ayında ise yüzde 8,7 zam yapılması öneriliyor.
Bu oranların 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete yansıması ise şöyle hesaplanıyor:
Böylece önerilen iki artışın kümülatif toplam etkisi yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 28,6 seviyesine ulaşıyor.
TGSD raporunda maaş artışlarının önümüzdeki altı ay için beklenen enflasyona göre belirlenmesi, tahminlerle gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın ise bir sonraki zamma eklenmesi öneriliyor. Buna göre enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde temmuz zammı da yukarı yönlü güncellenebilecek. Raporda 2027 enflasyonunun yüzde 24,3'e ulaşması durumunda temmuz zammının yüzde 8,7 yerine yüzde 10,4 olarak uygulanabileceği hesaplanıyor.
Derneğin hesaplamalarına göre önerilen iki kademeli sistemle çalışanların yıllık ortalama alım gücü korunabilecek. Raporda bu modelin uygulanması halinde 2027 sonunda alım gücünde yüzde 6,3'lük artış sağlanabileceği öngörülüyor.
2027 yılında geçerli olacak resmi asgari ücret henüz belirlenmedi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak zam oranına ilişkin tüm önerileri değerlendirmesi bekleniyor. TGSD'nin gündeme getirdiği iki zam formülünün komisyon masasında ele alınıp alınmayacağı ise merak konusu.