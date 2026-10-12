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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltme kararı aldıklarını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı paylaşımında programın ayrıntılarına dair bilgi verdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Gençlik Programı kapsamında alınan kararları açıkladı. Işıkhan "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını ve kontenjanın 150 bin üniversite öğrencisi olduğunu duyurdu.
İŞKUR Gençlik Programı'na yeni dönem başvuruları başlıyor.
Kontenjan 150 bin üniversite öğrencisi olarak belirlendi.
Katılımcılara günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 lira gelir desteği sağlanacak.
Programla üniversite öğrencileri kampüslerinde eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanacak ve deneyim kazanacak.
Detaylara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA KONTENJAN ARTTI
 

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız , Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Vedat Işıkhan
#Kabine Toplantısı
#İŞKUR
#İşkur Gençlik Programı
#Ekonomi
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