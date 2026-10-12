Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı kapsamında alınan kararları açıkladı. Işıkhan "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilere müjdeyi duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjan arttı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını ve kontenjanın 150 bin üniversite öğrencisi olduğunu duyurdu. İŞKUR Gençlik Programı'na yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjan 150 bin üniversite öğrencisi olarak belirlendi. Katılımcılara günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 lira gelir desteği sağlanacak. Programla üniversite öğrencileri kampüslerinde eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanacak ve deneyim kazanacak. Detaylara guc.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA KONTENJAN ARTTI



Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.