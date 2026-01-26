Dar gelirli ailelere müjde! Açıklama geldi: Ödemelerde destek sağlanacak

Kategoriler
Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, maddi imkanı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan ailelere müjdeli haberi verdi.
Aydoğdu, doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere destek sağlanacağını duyurdu. Uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini açıklayan Aydoğdu, gerekli tespitlerin yapılacağını aktardı.
Aydoğdu, yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirdi. Uygulamanın özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.